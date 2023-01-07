Украинская разведка: Россия мобилизует еще 500 тысяч человек

В России 15 января начнется новая волна мобилизации, в ее ходе призовут полмиллиона человек, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. Столько новых солдат потребуется РФ для наступления весной и летом.

Россия намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщила в пятницу, 6 января, британская газета The Guardian со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

По его словам, мобилизация начнется после новогодних праздников, примерно 15 января. Властям потребуется около двух месяцев, чтобы сформировать и укомплектовать воинские подразделения, и от того, насколько хорошо они будут вооружены и обучены, будет зависеть любой успех россиян на поле боя. В свою очередь успех украинских войск будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений для оснащения новых частей и подразделений, подчеркнул Скибицкий.

Украинская военная разведка предполагает, что новые мобилизованные будут задействованы в ряде российских наступательных операций, которые могут пройти весной и летом 2023 года на востоке и юге Украины. "Они будут вести наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Столько людей потребуется им для выполнения задач", - сказал замначальника военной разведки Украины.

По его оценке, если российская армия не добьется успеха в течение ближайших шести-восьми месяцев, президент РФ Владимир Путин окончательно потерпит крах.

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