В Берлине не исключили поставок Киеву танков Leopard

На 320-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 9 января (время московское).

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Утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По предварительной информации, обстрел совершен из ЗРК С-300. В результате пострадали 7 человек, в том числе 13-летняя девочка. На месте работают все экстренные службы, написал Синегубов в Telegram. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото с места обстрела и сообщил, что под завалами могут оставаться люди.

Министр экономики ФРГ не исключил поставок Киеву танков Leopard

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По меньшей мере, с июня Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) для ударов по целям в Украине, но делает это только со своей территории, чтобы избежать потерь самого современного в РФ сверхзвукового боевого реактивного самолета пятого поколения, считает Минобороны Великобритании. "Эти миссии вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" на территорию Украины", - отмечается в очередном обзоре британского ведомства в Twitter .

В Лондоне указали на недавние коммерческие снимки, показывающие пять самолетов Су-57 в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр. "Поскольку это единственная известная база Felon, данные самолеты, по всей вероятности, участвовали в операциях против Украины", - считает британская военная разведка. Скорее всего, Москва стремится избежать ущерба репутации, снижения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери Су-57, отмечается далее.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) не исключил поставок Киеву танков Leopard в будущем. Правительство Германии принимает соответствующие решения совместно со своими партнерами в соответствии с развитием событий на фронте, "чтобы оказать Украине максимальную поддержку", заявил он в эфире немецкого телеканала ARD. "Мы согласовываем свои действия с другими странами, решения и далее будут приниматься в рамках этого коридора", - отметил Хабек. 5 января Берлин после продолжительных запросов Украины согласился поставить этой стране ЗРК Patriot и немецкие БМП Marder, ими планируется оснастить один украинский батальон. Поставки должны быть осуществлены еще в текущем квартале.

Генштаб ВСУ: На войне убито почти 112 тысяч россиян

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 111 760 военнослужащих. За сутки число убитых россиян возросло на 590 человек, сообщается в Facebook . Кроме того, российские силы потеряли, среди прочего, 3080 танков (+11 за сутки), 6147 боевых бронированных машин (+17), 2069 артиллерийских систем (+4), 434 РСЗО (+3), 275 вертолетов (+3), 1856 БПЛА оперативно-тактического уровня (+7) и 4809 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее.

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За сутки российские силы убили двух мирных жителей Донецкой области, еще два человека были ранены, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Люди погибли в Бахмуте и Соледаре, написал он в Telegram . Всего с начала вторжения в Донецкой области, по данным властей, убиты 1295 жителей, ранены 2833. "В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - указал далее Кириленко.

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Ночью россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Под прицелом оказались две общины - Червоногригорьевская и Марганецкая, в них были направлены не менее десяти снарядов, написал он в Telegram . По данным Резниченко, люди не пострадали, последствия ударов выясняются.

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За минувшие сутки украинские силы нанесли с неба и земли 24 удара по районам сосредоточения российских войск и трем позициям зенитно-ракетных комплексов противника, заявил Генштаб ВСУ. "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях", - указывается в опубликованной в Facebook утренней оперативной сводке. По данным украинского Генштаба, россияне за сутки совершили 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Атаки российских подразделений были отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области, а также Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области, отмечается далее.

ISW: Минобороны РФ критикуют из-за фейкового заявления о Макеевке

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Американский Институт изучения войны (ISW) пишет в ежедневном отчете о критике, которой подверглось в России министерство обороны за фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске. "Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве", - отмечают аналитики.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 8 января заявил, что российская армия провела так называемую "операцию возмездия", отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. В результате этой операции, по словам Конашенкова, были нанесены удары по пунктам размещения украинских военных в Краматорске и якобы были убиты более 600 человек. Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.

"Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление Минобороны РФ, указав, что ведомство часто представляет ложные заявления, и раскритиковав российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за потери", - говорится в отчете ISW.

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Хельга Мария Шмид (фото из архива) Фото: DW

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) выступила против исключения России из организации. "Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала она немецкой газете Die Welt. "Однажды нам снова понадобятся каналы связи", - отметила политик. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ за ее вторжение в Украину.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить военную поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал на конференции по безопасности в шведском Салене. "Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя. Если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать ее. Оружие, на самом деле - путь к миру", - сказал Столтенберг. По словам главы североатлантического альянса, ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда: "Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом". Поэтому, как считает Столтенберг, проблемы в отношениях с Россией останутся и после окончания войны в Украине.

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В течение дня 8 января войска РФ нанесли 144 удара по пяти общинам Сумской области, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Живицкий. "В частности, под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", - написал он в Telegram . В результате обстрелов повреждения получили частные дома, школа, ферма и сельский клуб. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших, отметил Живицкий.

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Российские войска вечером 8 января обстреляли город Никополь и территории Червоногригорьевской общины в Днепропетровской области, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, в Никополе в течение дня ликвидировано возгорание, не связанное с боевыми действиями, "есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии", добавил Евтушенко.

СБУ анонсировала операцию по поиску диверсантов в Харькове

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Служба безопасности Украины (СБУ) 9-10 января проведет антитеррористические контрдиверсионные мероприятия на территории одного из районов Харькова, сообщила пресс-служба регионального отделения СБУ в Facebook . Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств, говорится в сообщении. Целью запланированных мероприятий является "повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп". Отмечается, что во время этих мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан и досмотр автомобильного транспорта.

Хроника событий 8 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 января 00.00 - 13.59 >>>

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