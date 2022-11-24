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Здание Европарламента в СтрасбургеФото: Jannis Papadimitriou/DW
Конфликты

Парламент ЕС одобрил 18 млрд евро помощи Украине

Ксения Польская
1 ч. назад

Европарламент проголосовал за выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году.

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Парламент Европейского Союза на сессии в Страсбурге в среду, 24 ноября, проголосовал за предоставление Украине пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в течение 2023 года. Постановление было принято 507 голосами против 38 при 26 воздержавшихся. Новый пакет помощи предусматривает использование бюджета Европейского Союза в качестве гарантии для привлечения средств для Киева и требует единогласной поддержки 27 государств-членов ЕС.

Пакет краткосрочной финансовой помощи будет выделен Украине для реабилитации и в качестве первоначальной поддержки ее послевоенного восстановления на пути к интеграции в Евросоюз.

Восстановление разрушенного войной

Помощь выделяется на восстановление важнейших функций и инфраструктуры, разрушенных в результате российской агрессии, а также на нужды населения. Речь идет, в частности, о критической инфраструктуре - системах энерго- и водоснабжения, транспортных сетях, дорогах и мостах, медицинских учреждениях, школах и жилье для перемещенных лиц.Европейского Союза

"Украина борется за европейские ценности. Европарламент и Европейский Союз продемонстрировали исключительную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Важно, что мы предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС", - сказала спикер Европарламента Роберта Метсола.

ЕС ожидает от Украины структурных реформ

Евросоюз стремится поддержать макрофинансовую стабильность украинского государства, а также профинансировать структурные реформы, включая укрепление институтов Украины, повышение прозрачности и эффективности госуправления на всех уровнях. Европарламентарии указывают на необходимость антикоррупционной и судебной реформ, соблюдение верховенства закона, модернизацию национальных и местных институтов в Украине.

Парламент ЕС также рассчитывает, что при помощи этих средств нормативно-правовая база Украины будет приведена в соответствие с нормативно-правовой базой Европейского Союза для интеграции Украины в единый рынок ЕС, а также для  усиления ее экономического развития и повышения конкурентоспособности.

Предоставленная Евросоюзом помощь в 2022 году

С начала полномасштабного российского вторжения Европейский Союз и входящие в него страны предоставили Украине 19,7 млрд евро, большую часть которых составила макрофинансовая помощь.

Новый пакет должен быть одобрен единогласно Советом ЕС по экономическим и финансовым вопросам 6 декабря.

Финансовая помощь в виде долгосрочных займов предоставляется на сумму до 18 млрд евро на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года с возможностью осуществить выплаты до 31 марта 2024 года.

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