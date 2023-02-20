Politico: Белый дом настаивает на контрнаступлении Киева

Украине следует закрепить успехи, пока нет проблем с поддержкой со стороны западных союзников, считают в администрации президента США.

Администрация президента США Джо Байдена в своих контактах с администрацией президента Украины Владимира Зеленского настаивает на необходимости закрепить достижения на фронте и провести собственное контрнаступление, пишет 19 февраля Politico .

В Белом доме призывают команду Зеленского готовиться к наступлению сейчас, пока в поставках вооружений и другой помощи из США и Европы нет затруднений. Там опасаются, что поддержка Киева европейскими союзниками в войне против России в будущем может стать ограниченной.

Издание также отмечает, что в США помощь Украине на данный момент поддерживают конгрессмены обеих партий - как демократы, так и республиканцы, - но ситуация может осложниться из-за нового республиканского большинства в Палате представителей. Среди республиканцев есть небольшая, но растущая фракция конгрессменов, ставящих под сомнение необходимость финансирования Украины.

"Карт-бланша в отношении поддержки Украины никогда не было", - признал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, который ранее подчеркивал, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", чтобы дать отпор России, отмечает Politico.

Тем не менее, законодатели, поддерживающие помощь Украине, выражают уверенность, что обе палаты Конгресса США продолжат усилия в этом направлении. А чиновники администрации Байдена настаивают на том, что Белый дом не будет давить на Украину в вопросе проведения переговоров с Россией.

Смотрите также: