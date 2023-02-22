У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский танк

На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 22 февраля (время московское).

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Послы Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. "Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности", - сказал один из источников агентства. По словам дипломатов, переговоры представителей стран ЕС в Брюсселе продолжатся 23 февраля. "Мы по-прежнему уверены, что соглашение будет быстро достигнуто завтра", - сказал другой источник, добавив, что документ будет официально оформлен к 24 февраля.

Столтенберг: Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии

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НАТО не может позволить России "продолжать подрывать европейскую безопасность", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Мы наблюдали агрессивное поведение России на протяжении многих лет: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году, - сказал Столтенберг на встрече с лидерами стран восточного фланга НАТО и президентом США Джо Байденом в Варшаве. - Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии". Генсек НАТО также призвал продолжать и наращивать поддержку Украины. "Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы одержать победу", - заявил Столтенберг.

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Cаммит "Бухарестской девятки" в Варшаве Фото: MANDEL NGAN/AFP

На фоне приближения годовщины войны России против Украины президент США Джо Байден вновь пообещал странам восточного фланга НАТО помощь в случае нападения. "Мы будем защищать буквально каждый дюйм территории НАТО", - заявил он в ходе выступления в Варшаве на саммите "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Байден отметил, что как восточный фланг НАТО эти страны являются "передовой нашей коллективной обороны". "Вы лучше других знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократии во всей Европе и во всем мире", - сказал американский лидер.

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Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Около 16 прилетов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале . Кроме того, не менее 8 ударов пришлось по территории сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района, добавил Старовойт. Там, по его словам, также обошлось без пострадавших, но были повреждены производственные постройки.

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Российские войска обстреляли из артиллерии село Новотягинка Херсонской области, в результате погибли два человека, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По его словам, ударам подверглись дома мирных жителей. "Обломки вражеских снарядов отобрали жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте", - написал Прокудин в Telegram-канале.

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Антивоенная демонстрация у российского консульства в Барселоне Фото: DW

В Барселоне у российского консульства прошла антивоенная демонстрация. В мероприятии приняли участие как жители Испании, так и россияне с украинцами, сообщает корреспондент DW. Участники демонстрации передали в консульство петицию с требованием вывести войска из Украины, а один из присутствовавших сжег свой паспорт.

У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский танк

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С приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину у здания посольства РФ в Берлине открылась инсталляция Russkiy Mir, пишет агентство dpa. Она организована Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Минкульта Украины. Газовая труба ярко-желтого цвета разграничивает зону, обозначающую оккупированные РФ украинские территории. Предупреждающий знак на входе указывает, что здесь действуют правила и законы "русского мира", например запрет на проведение антиправительственных собраний. По словам организаторов, цель инсталляции - показать посетителям, какую угрозу представляет "русский мир" для оккупированных территорий.

В саму годовщину, 24 февраля, напротив российского посольства будет выставлен подбитый в Украине российский танк T-72 в знак протеста против войны. С инициативой установить танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце (Enno Lenze) и Виланд Гибель (Wieland Giebel). В июне текущего года власти центрального округа Берлин Митте отказали им, аргументируя соображениями пиетета и внешнеполитических интересов ФРГ. Однако в октябре административный суд германской столицы обязал власти города выдать соответствующее разрешение.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о санкциях против всех банков и финансовых учреждений России сроком на 50 лет. В частности, под ограничения подпадут Центральный банк России, операторы платежных систем, страховые компании и инвестиционные фонды. Санкции предусматривают запрет на установление деловых отношений с российскими финансовыми учреждениями и остановку обслуживания денежных переводов, а также позволяют не исполнять финансовые обязательства по отношению к банкам РФ.

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Украина обратится к Турции и ООН с просьбой начать переговоры о продлении "зерновой сделки" как минимум на один год, сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в интервью агентству Reuters. "На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения", - сказал он, отметив, что точная дата переговоров, которые ранее проходили в Турции, еще не определена. "Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а по крайней мере на год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы в долгосрочной перспективе", - добавил Васьков.

Черноморская зерновая инициатива, заключенная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила организовать вывоз зерна из трех украинских портов. Сделка была продлена в ноябре и истекает 18 марта, если не будет согласовано продление.

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По оценке Службы государственной безопасности Швеции (SÄPO), Россия представляет серьезную угрозу безопасности страны. "Россия и другие авторитарные государства стали более агрессивными в своих действиях", - заявила на пресс-конференции глава ведомства Шарлотта фон Эссен, которую цитирует агентство dpa. По ее словам, растущая угроза безопасности исходит и со стороны Китая. Начавшаяся год назад агрессивная война России против Украины "изменила европейский порядок безопасности и ситуацию с безопасностью в Швеции", отметила фон Эссен.

Испания передаст Украине шесть танков Leopard

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Танк Leopard 2 A4 (фото из архива) Фото: Csaba Krizsan/dpa

Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2 A4 немецкого производства, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес в ходе выступления в парламенте. По словам Роблес, которую цитируют агентства AFP и Reuters, в настоящее время шесть танков находятся в ремонте, но Испания может предоставить Украине и большее количество, "если это будет необходимо" и если "об этом попросят наши союзники попросят".

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Накануне российского вторжения в Украину посольство США в Берлине проинформировало министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) о готовящемся нападении. Как рассказал политик в интервью немецкому журналу Stern , ранним вечером 23 февраля прошлого года представители американского посольства нанесли визит в его министерство. "Я получил досье, из которого следовало: это произойдет сегодня ночью. Запасы крови размораживаются, ракетные установки загружаются, транспортные средства маркируются, и войска явно движутся к границе. Было ясно: война неизбежна, она становится горькой реальностью", - сказал он.

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Российские войска нанесли серию ударов по Киевскому району Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов", - написал Синегубов в Telegram-канале.

Чуть позднее мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что было четыре удара, целью оккупантов стали промышленные объекты. "Относительно жертв и разрушений - информация на данный момент уточняется", - сообщил в Telegram-канале Терехов.

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Послы стран Европейского Союза в Брюсселе договорились о продлении на год существующих санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко и его ближайшее окружение. Речь идет о замороженных активах и запрете на выдачу виз в ЕС. Новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси за его поддержку российской агрессии против Украины будет обсуждаться 22 февраля во второй половине дня вместе с десятым пакетом санкций в отношении РФ, сообщил корреспондентке DW европейский дипломат.

Папа римский осуждает "абсурдную и жестокую" войну в Украине

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Папа римский Франциск (фото из архива) Фото: Yara Nardi/REUTERS

За два дня до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину папа римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что никакая победа не может быть "построена на руинах". "Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", - сказал понтифик во время еженедельной аудиенции в Ватикане, отметив, что "количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, объем разрушений, экономический и социальный ущерб говорят сами за себя". "Я призываю тех, кто стоит у власти, приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры. То, что построено на руинах, никогда не сможет быть настоящей победой", - подчеркнул Франциск

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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