В ЕС пока не могут согласовать новые санкции против России

Послы стран Евросоюза на встрече 15 февраля не смогли договориться о новом пакете санкций в отношении России, сообщило издание Politico в четверг, 16 февраля. По сведениям издания, разногласия возникли из-за планов ограничить ввоз из России синтетического каучука, который используется, в основном, для производства шин.

Италия, Германия и ряд других стран скептически отнеслись к идее запретить импорт этого сырья из России, в то время как Польша его поддержала. Politico оценивает импорт синтетического каучука из России, который может подпасть под запрет, в 700 млн долларов в год.

Десятый пакет санкций против России

Евросоюз планирует принять новый, уже десятый пакет санкций к годовщине начала вооруженного вторжения России в Украину. Время для доработки и согласования ограничительных мер у стран ЕС еще есть, отмечает Politico.

По информации агентства Bloomberg, в очередной пакет санкций планируется включить ограничительные меры в отношении банка "Тинькофф", Альфа-банка и Росбанка. ЕС намерен расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ввести торговые ограничения на сырье и товары, которые могут быть использованы для военного производства, в том числе редкоземельные металлы и электронику.

Между тем по данным Politico, ЕС собирается ужесточить требования к авиакомпаниям, выполняющим нерегулярные рейсы в Россию и из нее, чтобы исключить возможность обхода санкций. В свою очередь EUobserver сообщает, что в рамках нового пакета штрафных мер возможен также запрет на экспорт в Россию сантехнических изделий.

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