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Строительство АЭС "Аккую"Фото: Serkan Avci/AA/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ против отправки оборудования для "Росатома" в Турции

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

"Росатом" строит в АЭС "Аккую" на юге Турции. Германский регулятор пока не разрешил Siemens экспортировать туда электротехническое оборудование из опасений, что оно попадет в Россию, сообщает "Коммерсант".

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Власти Германии не выдали компании Siemens Energy разрешения на поставку электротехнического оборудования для атомной электростанции "Аккую" в Турции, которую строит "Росатом", сообщила в четверг, 16 февраля, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ не выдало Siemens все необходимые разрешения на поставку комплектного распределительного устройства, включая экспорт документации, из опасений, что оборудование окажется в России, хотя оно и изготовлено под конкретный объект.

В настоящее время власти Турции ведут переговоры с Германией, чтобы выяснить условия, на которых оборудование все же разрешат поставить на строящуюся АЭС. В проектной компании АЭС "Аккую Нуклеар", принадлежащей "Росатому", "Коммерсанту" сообщили, что не получали официальных уведомлений о прекращении поставок оборудования, добавив, что Siemens Energy соблюдает свои контрактные обязательства. Власти ФРГ и Siemens Energy это не комментировали.

Уже не первая блокировка разрешений на экспорт

Ранее Венгрия заявила, что Германия заблокировала поставки оборудования Siemens для АЭС "Пакш-2", строительством которой также занимается "Росатом". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 14 февраля заявил, что рассматривает действия Германии как "покушение на суверенитет".

Страны Запада после вооруженного вторжения России в Украину ввели уже девять пакетов санкций против РФ, но штрафные ограничения пока не затрагивают российскую атомную энергетику.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Евросоюз ввести санкции против "Росатома", который, по его словам, несет ответственность за захват Запорожской атомной электростанции - крупнейшей АЭС в Европе. По сведениям агентства Bloomberg, ограничения против "Росатома" не попали десятый пакет санкций, который в настоящее время обсуждается в ЕС. Против таких санкций выступают Венгрия и Болгария.

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