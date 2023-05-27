Выборы в Турции. Победит ли Эрдоган во втором туре?

Выборы президента Турции вышли на финишную прямую: 28 мая действующий глава государства Эрдоган встретится со своим соперником Кылычдароглу во втором туре. Борьба за каждый голос продолжается.

Кто победит во втором туре президентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 28 мая? Многолетний правитель Реджеп Тайип Эрдоган или его соперник Кемаль Кылычдароглу? В первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. В шаге от финиша президентской кампании оба политика предпринимают последние усилия в борьбе за голоса избирателей. Они меняют свои стратегии, привлекают новых сторонников и демонстрируют уверенность.

Перед президентскими и парламентскими выборами 14 мая большинство опросов предсказывали победу оппозиции. Однако все обернулось иначе. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5 процента голосов. Его "Республиканский альянс" успешно защитил свое большинство в парламенте. Теперь 69-летний президент уверенно идет на второй тур. Эрдоган подчеркивает свои успехи и делает акцент в избирательной кампании на преемственности и стабильности.

Карьера президента Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган руководит страной уже 20 лет. Сначала в качестве премьер-министра - этот пост он занял в 2003 году, а с 2014 года - президента. До него ни один политик не влиял на Турцию так сильно, как он. Начало карьеры Эрдогана восходит к 1970-м годам. Он был членом молодежной организации тогдашней партии Неджметтина Эрбакана, отца-основателя происламистского движения "Национальное видение" (Milli Görüs).

Сторонница Эрдогана Фото: Dilara Senkaya/REUTERS

С 1994 по 1998 год Эрдоган был мэром многомиллионного мегаполиса Стамбула. В 1999 году был приговорен к четырехмесячному лишению свободы за разжигание религиозной ненависти.

В 2001 году в Турции разразился крупный экономический и политический кризис. Эрдоган основал свою исламско-консервативную "Партию справедливости и развития" (ПСР). Всего год спустя она добилась абсолютного большинства на своих первых парламентских выборах, получив 363 места из 550. С тех пор Эрдоган не проиграл ни одних выборов. С каждой победой он укреплял свою власть.

Премьер-министр уходит, президент остается

В апреле 2017 года, после внесения изменений в конституцию, в Турции была введена президентская система правления, пост премьер-министра был устранен. С тех пор Эрдоган является президентом, который возглавляет правительство.

Перед выборами в 2018 году он сформировал альянс, чтобы укрепить свою власть. Помимо исламско-консервативной ПСР, в него входят ультранационалистические "Партия националистического движения" (ПНД) и "Партия великого единства" (ПВЕ).

В конце марта Эрдоган также привлек к сотрудничеству "Новую партию благосостояния" (НПБ), которая придерживается традиций, заложенных движением "Национальное видение".

Эрдогана также поддерживает прокурдская исламистская "Партия бесплатных дел" (ПБД), которая, по данным Земельного ведомства по защите конституции Северного Рейна - Вестфалии, близка к турецкой "Хизболле". Ее боевики убили в Анатолии несколько правозащитников, бизнесменов и политиков в 1990-х годах. На парламентских выборах ПБД получила три места благодаря альянсу с Эрдоганом.

В нынешней избирательной кампании Эрдоган сосредоточился на религиозных вопросах. Проблема насилия в отношении женщин и ЛГБТ-сообщества также занимала видное место, поскольку союзники Эрдогана призывают к отмене законов, защищающих эти социальные группы.

Эрдоган уверенно идет на второй тур Фото: ADEM ALTAN/AFP

Эрдоган неоднократно приравнивал почти всю оппозицию к террористическим группам. С помощью фейков и подтасованных видеоматериалов он нападал на своего соперника Кылычдароглу, утверждая, что тот представляет угрозу национальной безопасности.

Кто является союзниками Кылычдароглу?

Главный конкурент Эрдогана, оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу до последних дней вел довольно умеренную избирательную кампанию. Он позиционировал себя как тот, кто хочет примирить и объединить глубоко разделенное турецкое общество. В качестве символа Кылычдароглу использовал знак сердца. Его лозунг звучал: "Я обещаю, что верну вам весну".

Но после неутешительных результатов первого тура выборов оппозиция решила радикально сменить курс. Риторика оппозиционного кандидата стала агрессивной, принимая все более жесткий тон. Сейчас он яростно выступает против беженцев.

Кемаль Кылычдароглу в качестве символа своей кампании использовал сердце Фото: Murad Sezer/REUTERS

За несколько дней до второго тура выборов Кылычдароглу объявил о сотрудничестве с правопопулистской "Партией победы", которая получила 2,2 процента голосов на парламентских выборах, эксплуатируя тему беженцев.

"Альянс труда и свободы", движущей силой которого является прокурдская "Народная демократическая партия", раскритиковал это сотрудничество. Тем не менее он нехотя поддерживает Кылычдароглу. 25 мая партия объявила, что пойдет на выборы и "положит конец режиму одного человека". Уже в первом туре голосования большинство их избирателей проголосовали за Кылычдароглу.

В "Национальный альянс", поддерживающий Кылычдароглу, входят шесть различных политических сил. Помимо его "Республиканской народной партии" (РНП), это также и "Хорошая партия" (ХП), которая изначально исходит из националистической идеологии экстремистской организации "Серые волки", но пытается позиционировать себя более правоцентристской. Другие небольшие партии представляют скорее исламско-консервативный спектр.

Алевитское происхождение Кылычдароглу

Перед президентскими и парламентскими выборами Кылычдароглу заявил, что хочет быть лишь "временным главой государства, прокладывающим путь от режима единоличного правления Эрдогана к парламентской демократии", а затем передать эстафету более молодым политикам. План провалился, а вместе с ним отодвинулось и возвращение к парламентской демократии. У оппозиции нет необходимого большинства для внесения поправок в конституцию.

За несколько дней до второго тура Кылычдароглу (справа) объявил о сотрудничестве с правопопулистской "Партией победы" Фото: Aytac Una/AA/picture alliance

На парламентских и президентских выборах 14 мая Кылычдароглу получил около 45 процентов голосов. Его альянс не оправдал ожиданий, получив всего 213 мест. Тем не менее многие считают заслугой Кылычдароглу то, что он объединил шесть очень разных партий и создал из них свой альянс. Это беспрецедентный случай в истории Турции.

74-летний политик также сумел нарушить табу. Впервые высокопоставленный политик открыто рассказал о своем алевитском происхождении. Алевиты, члены этнорелигиозного меньшинства, обычно держат в секрете свою принадлежность, чтобы защититься от дискриминации. Лидер оппозиции Кылычдароглу также неоднократно подвергался нападкам из-за своего происхождения. Даже союзники высказывали сомнения по поводу его кандидатуры.

Кылычдароглу, прославившийся как борец с коррупцией и неподкупный государственный служащий, находится в турецком парламенте столько же, сколько и Эрдоган. Он также возглавляет крупнейшую оппозиционную партию, РНП, с 2007 года.

До сих пор ни одна политическая сила в Турции не выиграла выборы у Эрдогана. Если Кылычдароглу победит в воскресенье, 28 мая, то войдет в историю.

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