20 лет расширению Евросоюза на восток. Что дальше?

Расширение Евросоюза на восток в 2004 году, когда в него вступило 10 новых членов, прошло успешно. Интегрировать страны Западных Балкан, а также Украину, будет сложнее.

Big Bang ("большой взрыв") - так на сленге Евросоюза называют его расширение 1 мая 2004 года, когда число государств-членов организации выросло с 15 до 25. Европейский континент вновь воссоединился спустя 15 лет после падения Берлинской стены и завершения советского господства в Восточной Европе. От Эстонии на севере до Словении на юге - празднества 20-летней давности были отмечены народными гуляниями и фейерверками, торжественными речами и сносом шлагбаумов. Средиземноморские островные государства Мальта и Кипр также вошли тогда в ЕС.

"Это был мощный сигнал России, но не только. Тот шаг продемонстрировал способность Брюсселя принимать сильные решения, расширяться и выполнять условия. Это было так позитивно, потому что соответствующие политические условия в ЕС и в присоединившихся к нему странах были более благоприятными, чем сейчас", - вспоминает в интервью DW Кефта Кельменди из брюссельского аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR).

"Расширение ЕС на восток стало благом"

Расширение было благом как для Евросоюза, так и для десяти вступивших в него государств, говорит Кельменди. Экономический рост в них ускорился в рамках единого европейского рынка. Укрепились демократия, верховенство закона и свобода СМИ, как выявило исследование, проведенное немецким Фондом Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung).

Демонстрация в Варшаве против реформы юстиции, предложеной консервативным правительством Польши, июль 2017 года Фото: Getty Images/AFP/J. Skarzynski

Исключение составляют Венгрия и Польша, власти которых отошли от европейских ценностей. В Варшаве эта тенденция изменилась к лучшему только в прошлом году, после прихода к власти нового правительства. Согласно Индексу трансформации, который составляет Фонд Бертельсмана, страны Балтии, Чехия, Словения и Словакия получили высший балл как "демократии в условиях консолидации". А Польша и Венгрия были названы "демократиями с изъянами".

Расширению Евросоюза 20 лет назад и отложенному вступлению в него Болгарии и Румынии (приняты в состав ЕС в 2007 году), а также Хорватии (в 2013-м) не было альтернативы, считает эксперт по ЕС Ханс Криббе (Hans Kribbe) из Брюссельского института геополитики (Brüsseler Institut für Geopolitik, BIG). "Это было неизбежно в связи с историческими потрясениями и распадом Советского Союза и Восточного блока", - уточняет он.

Ожидается еще две волны расширения

"Еврокомиссия, конечно, играет свою роль ликующего сторонника увеличения числа стран-членов", - констатирует Криббе. Однако ее руководство, по словам эксперта, понимает, что из той большой волны расширения необходимо также извлечь уроки на будущее. Прежде всего, продолжает Криббе, ЕС следует понять, что он должен стать более восприимчивым и оптимизировать свои процедуры и процессы. Однако до сих пор не существует ни плана, ни временных горизонтов для подобного рода реформы нынешнего Европейского Союза.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Следующие расширения не за горами. Шесть стран Западных Балкан - от Боснии и Герцеговины до Албании - должны быть приняты в ЕС. Украина, Молдова и Грузия - последние по времени кандидаты на вступление, которые - главным образом из-за угрозы, исходящей от России, - могут купить себе экспресс-билет в ЕС.

Государствам Западных Балкан вновь и вновь обещают членство в Евросоюзе. Подготовка к вступлению, переговоры, приведение в соответствие с требованиями - все это заняло десятилетия после гражданских войн на территории бывшей Югославии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) любит повторять, что теперь настало время наконец действовать.

"Я не думаю, что будет еще один "большой взрыв", это бы не сработало", - делится Кефта Кельменди из ECFR, отмечая, что шесть балканских стран слишком отличаются друг от друга по уровню развития и возможностям для вступления в ЕС. По ее мнению, их будут принимать в ЕС одну за другой - сначала Албанию, потом Северную Македонию и Черногорию. Сербии и Косово придется сначала урегулировать свой спор о взаимном признании и положении нацменьшинств.

В любом случае, убеждена Кельменди, нельзя ждать, пока будет разрешен конфликт между Сербией и Косово, это означало бы сделать другие страны его заложниками: "То, как ЕС пытался использовать перспективу своего расширения для разрешения двусторонних проблем, не помогло региону Западных Балкан. Брюссель слишком сосредоточен на его стабилизации, а не на экономическом развитии".

Вступление Украины в ЕС: огромный вызов

По сравнению с балканскими странами, вступление Украины в ЕС действительно стало бы "большим взрывом". Страна с населением более 40 млн человек, с огромным аграрным сектором, самая бедная в Европе, сильно пострадавшая войны, развязанной против нее Россией. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в ближайшее время проведением межправительственной конференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) уверена, что Киев входит в европейский клуб. "Украина сделала свой европейский выбор. И они знают, что это значит. Мы тоже сделали свой украинский выбор. Точно так же, как много лет назад мы приняли решение о вступлении многих государств в наш союз", - заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Вступление Украины в Евросоюз так же неизбежно, как и десяти государств 20 лет назад, полагает эксперт по ЕС Ханс Криббе. По его выражению, Украина защищается от России также и ради Европы. "Украина делает всю работу", но, в конце концов, добавляет эксперт, жителей тех стран, которые давно вошли в состав ЕС, придется убедить согласиться на его расширение. А для этого необходим консенсус всех государств-участников, которых на тот момент, вероятно, будет более 30. В некоторых из них придется провести по этому вопросу национальные референдумы.

В данный момент, сетует Ханс Криббе из BIG, реальные проблемы этого расширения не рассматриваются, чтобы не испугать европейцев. "Это рискованная стратегия. В какой-то момент нам придется взглянуть в лицо реальности", - предупреждает эксперт, указывая на то, что вступление Украины в ЕС потребует полной реорганизации бюджета Евросоюза.

Нынешние получатели субсидий и средств из различных брюссельских фондов, такие как Польша или Венгрия, с высокой долей вероятности станут плательщиками, которым придется отдавать деньги Украине и другим более бедным государствам.

Не прекращайте мечтать

Трудно предсказать, когда произойдет следующее расширение Евросоюза, но мы должны сохранять оптимизм, считает Ежи Бузек. Польский политик является депутатом Европарламента с 2004 года. Бузек был премьер-министром Польши в 1997-2001 годах и помогал готовить ее будущее членство в ЕС.

Депутат Европарламента Ежи Бузек Фото: picture-alliance/PAP/J. Kamiñski

"Когда мы были молоды, это казалось нереальным, но это (вступление в ЕС. - Ред.) стало фактом. Случившееся означает, что мы должны мечтать и держаться за свои мечты", - подчеркнул Бузек в Европарламенте, обращаясь к нынешним странам-кандидатам.

Турция, которая ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года, вряд ли присоединится к нему. Это автократически управляемое государство все дальше отходит от европейских ценностей. "Это безнадежный случай, когда речь идет о вступлении", - полагает Ханс Криббе.

Несмотря на это, ЕС должен стремиться к тесным двусторонним отношениям, привилегированному партнерству с Турцией, поскольку она занимает ключевую геополитическую позицию, когда речь идет о защите от России и миграционных вопросах, подвел итог Криббе.