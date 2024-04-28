Расширение Евросоюза. Брюсселю нужно будет больше денег?

Вторжение России в Украину вернуло вопрос расширения Евросоюза в повестку дня в Брюсселе. Но принятие новых членов в ЕС, отмечают эксперты, усилит нагрузку на его бюджет.

"Нет больше фермеров, нет больше хлеба" - так звучал популярный лозунг во время организованных польскими аграриями в конце прошлого года и в начале этого года многочисленных акций протеста против импорта дешевой сельхозпродукции из Украины и правил ЕС, касающихся аграрного сектора. В ходе протестов их участники блокировали движение автотранспорта на границе с Украиной. Например, возле польского города Коцк, расположенного в двух часах езды от границы, сотни тракторов перекрыли дорогу, чтобы препятствовать ввозу в страну дешевого украинского зерна. Местных фермеров серьезно беспокоит и еще одно обстоятельство: они боятся, что вступление Украины - восточного соседа Польши - в Евросоюз поставит под угрозу их источники дохода. "Они (украинцы. - Ред.) должны забыть об этом. Это безумная идея", - заявил DW один из тех фермеров, что блокировали дорогу.

Более десяти лет Европейский Союз казался закрытым клубом, в который стремятся попасть всего несколько стран. Но вторжение России в Украину в корне изменило ситуацию. В декабре Брюссель принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а также предоставил Грузии статус страны-кандидата.

ЕС придется увеличить бюджет?

"По очевидным причинам Евросоюз сейчас рассматривает свое расширение как инструмент безопасности. И бюджет является частью дискуссий (о принятии новых членов. - Ред.), но он не обязательно может быть решающим фактором", - пояснила в интервью DW Ту Нгуен, замдиректора берлинского Центра Жака Делора.

Евросоюз сейчас рассматривает свое расширение как инструмент безопасности Фото: James Arthur Gekiere/Belga/dpa/picture alliance

Однако недавние протесты польских фермеров стали очередным напоминанием о том, что экономическое измерение неизменно является частью политического процесса в ЕС. При этом появившийся энтузиазм Брюсселя по поводу вступления в Евросоюз новых членов сопровождается опасениями, что такое расширение поставит некоторые уже входящие в эту организацию страны и их граждан в невыгодное экономическое положение.

Европейский Союз расходует большую часть своего бюджета на региональное развитие и сельское хозяйство. Те его государства-члены, что менее богаты, получают из Брюсселя больше денег, чем платят в общую казну. Все восемь стран, которые в данный момент стоят в очереди на вступление в ЕС, беднее государств-участников союза. Девятый кандидат - Турция, но процедура ее вступления в ЕС приостановлена.

Надежды на улучшение состояния экономики

Для Ясны Пейович из Черногории членство в ЕС придало бы ее стране "большую легитимность". Черногория дальше всех стран-кандидатов в очереди на вступление в ЕС, хотя за то, чтобы войти в его состав, выступают 80% населения страны. "Для моего бизнеса это стало бы весьма позитивным знаком", - делится Пейович, беседуя с DW в Подгорице в офисе своей компании - стартапа электронного обучения Flourish.

"(Инвесторы. - Ред.) говорят: "Мы никогда не вели дела с Черногорией и не знаем, как это делать. Я спросила их: "Если бы мы были частью Европейского Союза, было бы иначе?". И они ответили, что было бы по-другому, потому что они знают, что такое Евросоюз", - добавляет Пейович. Черногория с населением всего в 630 000 человек - маленькая страна, как и многие ее соседи на Западных Балканах, и ее членство в ЕС для бюджета Брюсселя не стало бы серьезной нагрузкой.

Натали Точчи Фото: Imago/ZUMA Press/S. Lore

"Если бы Евросоюз завтра утром принял Черногорию и заплатил за это, никто бы даже не заметил, поскольку это явно ему по средствам", - полагает Натали Точчи, советница главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и его предшественницы на этом посту Федерики Могерини. Но для ЕС, по словам Точчи, здесь "нет экономического потенциала роста".

Мила Касалица, экономист и глава финансового отдела черногорского муниципалитета Зета, считает, что членство в ЕС явилось бы преобразующим фактором для страны. "Наш уровень жизни - 45-48% от стандартов,существующих в странах ЕС. Это большая мечта в процессе вступления - сближение с европейским уровнем жизни". Принятие в Евросоюз стран Западных Балкан открыло бы экономические возможности для миллионов их граждан при приемлемых затратах для Брюсселя. Тем не менее большинство государств региона находятся в статусе кандидата на вступление уже более десяти лет, а Северная Македония - почти двадцать.

Украина - проблема, о которой не хотят говорить

Совсем недавно на восточном горизонте появился новый кандидат - Украина. Находясь в тяжелом положении в результате российского вторжения, Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Но самая густонаселенная и самая бедная из всех стран-кандидатов является, по мнению Натали Точчи, "совершенно иным случаем из-за ее территории, сельскохозяйственного сектора, ВВП на душу населения и, прежде всего, из-за того, что страна находится в состоянии войны, восстановление после которой потребует 500 млрд евро, и которая все еще продолжается".

Если бы Украина вступила в Евросоюз, то стала бы в нем крупнейшим производителем сельхозпродукции и самым тяжелым бременем для его бюджета. В то время как все фермеры из стран, входящих ЕС, в совокупности сейчас обрабатывают около 157 млн гектаров пахотных земель, одна Украина добавила бы к ним еще 41 млн гектаров. Для некоторых нынешних государств-членов это означало бы нежелательную конкуренцию на общеевропейском рынке.

Например, Польша с момента ее приема в Евросоюз в 2004 году, стала одним из наиболее конкурентоспособных производителей продуктов питания в ЕС. Если к ЕС присоединится и Украина, эта роль Варшавы окажется под угрозой, поскольку украинские агрофирмы намного крупнее небольших европейских фермерских хозяйств. "Скорее всего, мы обанкротимся. Потому что нашу страну легко наводнит гораздо более дешевая продукция из Украины", - не скрывает опасений Лукаш Чех, польский фермер из Парчева, выращивающий зерно, а также свиней, и получающий субсидии из Брюсселя.

Появится ли дыра в бюджете ЕС?

Согласно внутреннему исследованию, проведенному Европейским советом, прием всех кандидатов обошелся бы ЕС в 256 млрд евро, при этом одна только Украина, по оценкам, получила бы в течение семи лет 186 млрд евро, не считая расходов на восстановление страны.

Ту Нгуен считает, что "финансовые последствия будут не такими высокими, как предполагают некоторые". Однако замдиректора берлинского Центра Жака Делора не может точно сказать, откуда возьмутся дополнительные деньги: "Возможно, что они поступят от нынешних государств-членов. Возможно, ЕС соберет их за счет новых источников. Например, ведутся дискуссии о введении налога на пластик или о механизмах регулирования выбросов углекислого газа".

Некоторые государства Евросоюза продвигают процесс приема в него новых членов с беспрецедентной скоростью. Однако добьются ли они успеха, будет зависеть, в том числе, и от нового состава Европарламента, депутатов которого изберут в июне.