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Грузинский закон об "иноагентах" и протесты против него

29 апреля 2024 г.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" оппозиция Грузии называет аналогом закона РФ об "иноагентах" и протестует против него. Что нужно знать о законе и о протестах - в досье DW.

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Демонстрация в Тбилиси против принятия в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", 16 апреля 2024 года
Демонстрация в Тбилиси против принятия в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", 16 апреля 2024 годаФото: DW

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который многие называют аналогом российского закона об "иноагентах", рассматривает парламент Грузии. Документ  подготовила правящая в стране партия "Грузинская мечта".

Она хочет обязать местные НКО и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве организации, представляющей иностранные интересы.   

Законопроект уже вызвал бурные дискуссии и многодневные многотысячные акции протеста в стране, против него резко выступает оппозиция и ее сторонники. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и обещает в случае принятия документа наложить на него вето. Критикуют законопроект и многие политики в Евросоюзе. Если документ будет принят, это станет препятствием Грузии на пути в ЕС. Сейчас у страны статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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