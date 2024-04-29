Грузинский закон об "иноагентах" и протесты против него

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" оппозиция Грузии называет аналогом закона РФ об "иноагентах" и протестует против него. Что нужно знать о законе и о протестах - в досье DW.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который многие называют аналогом российского закона об "иноагентах", рассматривает парламент Грузии. Документ подготовила правящая в стране партия "Грузинская мечта".

Она хочет обязать местные НКО и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве организации, представляющей иностранные интересы.

Законопроект уже вызвал бурные дискуссии и многодневные многотысячные акции протеста в стране, против него резко выступает оппозиция и ее сторонники. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих и обещает в случае принятия документа наложить на него вето. Критикуют законопроект и многие политики в Евросоюзе. Если документ будет принят, это станет препятствием Грузии на пути в ЕС. Сейчас у страны статус кандидата на вступление в Евросоюз.