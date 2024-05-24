США пересмотрят отношения с Грузией за закон об "иноагентах"

Любому, подрывающему демократию в Грузии, может быть отказано во въезде в США, сообщил госсекретарь Блинкен. Он объявил о "всестороннем пересмотре" сотрудничества США с Грузией.

После принятия в Грузии спорного закона об "иноагентах" США объявили о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с этой страной. "Я объявляю о новой политике визовых ограничений в отношении ответственных за подрыв демократии в Грузии в связи с предложенным "Грузинской мечтой" законом "О прозрачности иностранного влияния", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем микроблоге на платформе X вечером в четверг, 23 мая.

"Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть лишен права обратиться за получением американской визы для въезда в Соединенные Штаты. Ближайшие члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты этим ограничениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США .

"Я также объявляю о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Мы надеемся на то, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги по продвижению по пути демократических и евроатлантических чаяний своего народа. Пересматривая отношения между двумя нашими странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии", - цитируются в документе слова госсекретаря Блинкена.

Грузинский закон об "иноагентах"

В мае парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", предложенный правящей партией "Грузинская мечта". Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве "проводящей интересы иностранной силы организации". Законопроект об "иноагентах" вызвал массовые акции протеста и столкновения с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето, поскольку, по ее словам, "этот закон повторяет дух российского закона", позволяющего властям жестко подавлять НКО и критически настроенные СМИ, но премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о намерении преодолеть вето. Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали ЕС рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима.

По мнению Госдепартамента США, принятый парламентом Грузии закон об "иноагентах" будет "подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над предоставлением гражданам Грузии доступа к высококачественной информации". Вашингтон усмотрел "явные признаки кампании по запугиванию и применению насилия для подавления мирного инакомыслия", - указывается в заявлении Госдепа.