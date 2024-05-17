Отдаляет Грузию от ЕС. Политики ФРГ о законе об "иноагентах"

14 мая парламент Грузии поддержал в окончательном третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший бурное возмущение и массовые протесты части общества, а также резкую реакцию на Западе. В течение нескольких дней, до и после одобрения парламентом Грузии документа, страну посетили министры и депутаты из многих европейских стран, призывавшие Тбилиси не принимать документ, а некоторые из них даже поучаствовали в демонстрациях протеста.

Побывал в Грузии и Свен Гигольд (Sven Giegold), статс-секретарь в федеральном министерстве экономики и защиты климата, представляющий партию Союз-90/"Зеленые". Вернувшись в Германию, он поделился с DW впечатлениями о последних событиях в Грузии, которые не остались без внимания и других немецких политиков.

Вызвавший споры законопроект "снова отдаляет Грузию от Европы"

Свену Гигольду известно, что сейчас из Грузии поступают весьма тревожные новости. Ведь продвигаемый правящей партией "Грузинская мечта" законопроект, среди прочего, обязывает местные НКО и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве организации, которая представляет иностранные интересы.

Свен Гигольд Фото: Gregor Fischer/dpa/picture alliance

Критики документа называют его грузинским аналогом российского закона об "иноагентах", и опасаются что он, как в РФ, позволит властям действовать против критически настроенных СМИ, фондов и НКО. Власти в Тбилиси в ответ утверждают, что закон списан с аналогичного нормативного акта США, а в Брюсселе предупреждают, что его принятие может помешает вступлению Грузии в ЕС.

"Грузия на пути в Евросоюз, этого хочет большое количество ее граждан. Экономика страны открыта для этого, а этот закон отдаляет Грузию от правовых стандартов Европейского Союза, - делится Гигольд. - Мое впечатление таково, что подавляющее большинство граждан хочет в Европу и поэтому отвергает этот закон - не столько из-за отдельных деталей, сколько из-за его неевропейского духа".

Деньги из "налоговых гаваней" - сомнительная инициатива Грузии

По словам Гигольда, во время разговоров, которые были у него в Грузии, царила доброжелательная атмосфера. Как представители немецкого бизнеса, сопровождавшие статс-секретаря в его поездке, так и грузинская сторона выразили заинтересованность в дальнейших взаимных инвестициях.

Здание Федерального антимонопольного ведомства Фото: Bundeskartellamt

Однако, по выражению немецкого политика, есть и сомнительные инициативы грузинского правительства. В этой связи он, в частности, упомянул закон, облегчающий ввоз в Грузию денег из так называемых "налоговых гаваней", а также урезание независимости грузинского Центробанка.

Свен Гигольд сообщил, что договорился с правительством в Тбилиси о сотрудничестве антимонопольных органов обеих стран: "Эта структура в Грузии, как и наше Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt, BKartA), стремится к созданию условий для более интенсивной конкуренции. Грузия нуждается в этом, например, в связи с высокими ценами в супермаркетах. Немного больше конкуренции, безусловно, помогло бы людям".

Самый главный человек в стране - таинственный миллиардер

Правящая партия "Грузинская мечта", по оценке наблюдателей, фактически проводит своеобразную политику лавирования между Россией и ЕС. Ясно одно: большинство населения хочет отмежеваться от России, а стремление вступить в ЕС и НАТО закреплено в конституции Грузии. С декабря прошлого года страна имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Бидзина Иванишвили (фото из архива) Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Однако ключевая фигура, стоящая за "Грузинской мечтой", основатель партии миллиардер Бидзина Иванишвили, принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", как считают многие, пошел навстречу интересам России.

Когда 14 мая парламент одобрил законопроект, в центре Тбилиси собралось много молодых людей, протестовавших против него. Некоторые пытались прорваться через баррикады в здание парламента. Полиция оттеснила их и разогнала. Примечательно, что прозападнонастроенный президент Саломе Зурабишвили поддержала протестовавших, но в итоге не смогла остановить принятие документа, пообещав наложить на него вето.

Канцлер ФРГ обеспокоен

Председатель комитета бундестага по иностранным делам социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth) также находился в Тбилиси на этой неделе. Возможной причиной нынешней смены курса властями в Тбилиси он считает приближающиеся переговоры о вступлении страны в ЕС. Как сообщил Рот в интервью dpa, в этом случае им придется провести реформы, направленные на укрепление верховенства права и свободы: "Очевидно, что этого пути боятся и готовы заплатить за него высокую цену".

Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), пресс-секретарь канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), также выступил с предупреждением: "Мы напоминаем грузинскому правительству о его обязательствах от 2023 года безоговорочно отказаться от данного закона. Мы разделяем озабоченность тем, что с этим законом правительство Грузии отклоняется от курса на членство в Европейском Союзе".

Свен Гигольд из партии "зеленых" добавляет, что несмотря на множество горячих точек во внешней политике Германии, таких как война в сеторе Газа и нападение России на Украину, развитие Грузии является чрезвычайно важным вопросом для Берлина. И последнее решение грузинского парламента в этом также ничего не меняет.