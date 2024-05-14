Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах"

Парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял в третьем и окончательном чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Чтобы закон вступил в силу, его должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она обещала заблокировать документ, использовав свое право вето, однако это не помешает правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" принять закон. Парламент может проголосовать за обход президентского вето.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что спорный законопроект поддерживается большинством граждан, а "сценарий "майдана" в Грузии невозможен", поскольку "политическое меньшинство не имеет ресурсов для смены власти". При этом десятки тысяч граждан Грузии почти месяц протестуют против аналога российского закона об "иноагентах". Демонстранты требуют отозвать законопроект, который считают навязанным Кремлем.

Согласно спорной правовой норме, организации, которые получают более 20 процентов доходов из-за границы, считаются "проводящими интересы иностранной силы". Они в обязательном порядке должны зарегистрироваться в публичной базе данных. За неисполнение закона предусмотрены разные виды штрафов.

Президент Грузии поддержала протестующих против закона об "иноагентах"

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона об "иностранных агентах" продолжаются с середины апреля. Их поддержала, в том числе, президент Грузии. В Тбилиси 29 апреля прошла акция в поддержку спорного проекта закона. Поступали сообщения, что людей на нее свозили на автобусах.

Грузия с декабря 2023 года официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель призывает Тбилиси отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и критикует насилие по отношению к демонстрантам, выступающим против этого закона.