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Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах"

Роман Сулима
14 мая 2024 г.

В ходе третьего - финального - чтения грузинские парламентарии утвердили законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Президент Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на документ.

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Очередная драка в парламенте Грузии во время принятия законопроекта об "иноагентах"
Драка в парламенте Грузии во время принятия законопроекта об "иноагентах"Фото: Mtavari Channel/AP/picture alliance

Парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял в третьем и окончательном чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Чтобы закон вступил в силу, его должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она обещала заблокировать документ, использовав свое право вето, однако это не помешает правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" принять закон. Парламент может проголосовать за обход президентского вето.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что спорный законопроект поддерживается большинством граждан, а "сценарий "майдана" в Грузии невозможен", поскольку "политическое меньшинство не имеет ресурсов для смены власти". При этом десятки тысяч граждан Грузии почти месяц протестуют против аналога российского закона об "иноагентах". Демонстранты требуют отозвать законопроект, который считают навязанным Кремлем.

Согласно спорной правовой норме, организации, которые получают более 20 процентов доходов из-за границы, считаются "проводящими интересы иностранной силы". Они в обязательном порядке должны зарегистрироваться в публичной базе данных. За неисполнение закона предусмотрены разные виды штрафов.

Президент Грузии поддержала протестующих против закона об "иноагентах"

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона об "иностранных агентах" продолжаются с середины апреля. Их поддержала, в том числе, президент Грузии. В Тбилиси 29 апреля прошла акция в поддержку спорного проекта закона. Поступали сообщения, что людей на нее свозили на автобусах.

Грузия с декабря 2023 года официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель призывает Тбилиси отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и критикует насилие по отношению к демонстрантам, выступающим против этого закона.

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