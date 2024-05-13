Страны ЕС призвали оценить спорный законопроект в Грузии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и 11 ее коллег из стран-членов ЕС обратились к Боррелю с призывом дать оценку влияния законопроекта об "иноагентах" на европейские перспективы Грузии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и одиннадцать ее европейских коллег, в том числе главы МИД Нидерландов, Польши, Франции, Швеции и стран Балтии, обратились к верховному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с призывом дать оценку тому, как принятие спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" повлияет на перспективы вступления Грузии в Евросоюз. Об их письме стало известно в понедельник, 13 мая, сообщает dpa.

В документе, датированном 10 мая и адресованном, помимо Борреля, европейскому комиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархели, выражается опасение, что правительство Грузии движется к тому, чтобы поставить под угрозу возможную европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. Предлагаемый правящей в Грузии партией "Грузинская мечта" законопроект об "иноагентах" окажется "несовместимым с прогрессом Грузии на ее пути к ЕС", также говорится в письме 11 европейских министров.

"Регресс с точки зрения демократии"

По мнению авторов письма, "предлагаемый закон - это еще один признак вызывающего тревогу регресса с точки зрения демократии и прав человека в Грузии". Министры призывают Жозепа Борреля незамедлительно предоставить устную информацию Еврокомиссии о том, какое влияние может оказать предлагаемый законопроект на реализацию шагов по вступлению Грузии в ЕС. "Мы просим вас уделить этому приоритетное внимание и обеспечить, чтобы эта публичная оценка появилась до окончательного голосования в грузинском парламенте", - подчеркивается в письме.

Законопроект поддержан юридическим комитетом парламента

Ранее в тот же день юридический комитет парламента Грузии на фоне непрекращающихся протестов в стране и критики со стороны ЕС поддержал в третьем чтении законопроект об "иностранных агентах", причем заседание комитета продлилось лишь несколько минут. После этого законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании парламента.

Правящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести закон в силу к середине мая. Он требует официальной регистрации организаций, которые как минимум на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики усматривают в этом документе явные параллели с российским законом об "иноагентах", который позволяет российским властям принимать жесткие меры против критически настроенных СМИ и организаций.

Против "российского закона" в Грузии в последние недели проходят массовые протесты, в ходе которых задерживают десятки человек. Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями.