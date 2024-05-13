Комитет парламента Грузии поддержал закон об "иноагентах"

Юридический комитет грузинского парламента принял в третьем чтении спорный законопроект об "иностранных агентах", против которого несколько недель идут массовые протесты.

Юридический комитет парламента Грузии на фоне непрекращающихся протестов в стране и критики со стороны Евросоюза поддержал в третьем чтении законопроект об "иностранных агентах". "Заседание комитета началось в 9.00 (08 часов мск) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический подписал документ за две минуты", - заявила утром в понедельник, 13 мая, оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе на брифинге.

Издание "Эхо Кавказа" также пишет, что законопроект об "иноагентах" юридический комитет поддержал в третьем чтении после крайне короткого рассмотрения. После этого законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании парламента.

Правящая партия Грузии намерена ввести закон в силу в середине мая

1 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах" во втором чтении, его поддержали 83 депутата, 23 парламентария были против. Голосование состоялось на фоне очередной акции протеста, проходящей у стен парламента Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести закон в силу к середине мая. Он требует официальной регистрации организаций, которые как минимум на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики усматривают в этом документе явные параллели с российским законом об "иноагентах", который позволяет российским властям принимать жесткие меры против критически настроенных СМИ и организаций.

Правительство Грузии утверждает, что данный законопроект "имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета". "В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также выразил уверенность, что правящей партии удастся преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, которая выступает против принятия данного закона. Против "российского закона" в Грузии в последние недели проходят массовые протесты, в ходе которых задерживают десятки человек.

Международная поддержка протестующих в Грузии

Грузия с декабря 2023 года официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель призывает Тбилиси отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и критикует насилие по отношению к демонстрантам, выступающим против этого закона.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями. В поддержку протестующих также выступили президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. В Госдепартаменте США заявили, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу".