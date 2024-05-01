Полиция в Грузии избила главу оппозиционной партии ЕНД

Грузинская полиция в Тбилиси не оставляет попытки подавить акцию протеста против спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщает корреспондент DW, ночью среды, 1 мая, на проспекте Руставели продолжается противостояние между силовиками и демонстрантами, которые возвели баррикады на подходах к парламенту. Спецназ периодически задерживает людей, использует водомёты и слезоточивый газ. Демонстранты разбегаются, но вскоре возвращаются. На проспекте остаются примерно несколько тысяч человек, передает корреспондент DW.

По данным агентств, полиция атаковала и представителей СМИ. Так, агентство AFP сообщает, что их фотографа избили резиновой дубинкой, несмотря на то, что он был четко идентифицирован как представитель прессы.

Силовики жестоко избили председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Депутат опубликовал свое фото с опухшим глазом и в кровоподтеках в соцсети Х.

Как заявили в ЕНД, полицейские "похитили" и избили Хабеишвили, в настоящий момент политик находится в больнице. У него выбит зуб, диагностированы переломы костей лицевого скелета, пишет издание News Georgia. "Это было целенаправленное карательное мероприятие", - заявил оппозиционер в интервью телеканалу "Пирвели".

Массовые протесты против "российского закона"

Оппозиционные силы Грузии в последние дни проводят акции протеста против принятия спорного закона об "иноагентах": они требуют от парламента отозвать законопроект. Вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собралось около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

На следующий день в грузинской столице прошла провластная акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта", а также проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".