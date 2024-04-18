Зурабишвили: В октябре Грузия сделает экзистенциальный выбор

На парламентских выборах грузинам предстоит решить вопрос, должна ли Грузия быть с Россией или с Европой, заявила DW президент страны Саломе Зурабишвили.

На предстоящих в октябре парламентских выборах грузинским избирателям предстоит сделать экзистенциальный выбор, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Перед ними будет стоять четкий вопрос, должна ли Грузия быть "с Европой или с Россией, или, по крайней мере, не с Европой", заявила она в четверг, 18 апреля, в интервью DW.

Зурабишвили подтвердила, что намерена наложить вето на законопроект об "иностранных агентах", которое, как ожидается, будет отменено парламентом. Помешать планам парламентариев могут только протесты граждан и их позиция, которую они выразят на октябрьских выборах, подчеркнула она. "И это будет главным экзаменом для населения, для Грузии и для ее принятия в ЕС", - добавила грузинский президент.

Зурабишвили заявила о давлении России

По словам Зурабишвили, законопроект об "иноагентах" повторяет аналогичный закон, принятый несколько лет назад в России, и направлен на ограничение свободы СМИ и деятельности международных организаций, присутствующих в Грузии с начала ее истории в качестве независимого государства. Кроме того, данный законопроект ограничивает прогресс Грузии на пути к демократии и в целом следование страны по пути европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнула она.

Одновременно Зурабишвили напомнила, что Тбилиси рассчитывает к концу текущего года получить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. "Это очень важный шаг, и не является сюрпризом, что Россия оказывает давление и чинит препятствия на этом пути. Именно поэтому мы задаемся вопросами о российском влиянии в этом вопросе", - отметила она.

Грузинский закон об "иноагентах"

В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч людей. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" является аналогом российского закона об "иноагентах" и 17 апреля был принят в первом чтении.

Он предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы". Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 9 тыс. евро), возможны и повторные штрафные санкции.

Грузинская оппозиция резко критикует законопроект, обвиняя правящую партию в работе на Россию. В Тбилиси начались массовые протесты противников новой нормы. Для разгона массовой акции протеста 16 апреля у здания парламента спецназ применил слезоточивый газ, также сообщалось об избиении протестующих силовиками. 11 человек были задержаны. Протесты продолжились и после разгона демонстрантов. Спорный законопроект также резко критикуют страны ЕС и США. Принятие закона об "иностранных агентах" отдалит Грузию от вступления в Евросоюз, подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель.