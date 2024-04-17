В Грузии принят в первом чтении закон об "иноагентах"

Спорный закопроект поддержали 83 депутата, участвоваших в заседании. Оппозиция голосование бойкотировала. В Европе предупреждают, что его принятие отдалит Грузию от вступления в ЕС.

Грузинский парламент в среду, 17 апреля, утвердил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщают местные СМИ, его поддержали 83 депутата, участвоваших в заседании. Оппозиция голосование бойкотировала.

Грузинский закон об "иноагентах"

Спорный закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии является аналогом российского закона об "иноагентах". В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч человек.

Документ предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы".

Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 9 тыс. евро), возможны и повторные штрафные санкции.

Одним из спорных положений проекта является статья, позволяющая министерству юстиции Грузии проводить проверку, направленную на "выявление организации, проводящей интересы иностранной силы". Основанием для этого может стать письменное обращение частных лиц.

Протесты против принятия закона

Грузинская оппозиция резко критикует законопроект. Они обвиняют правящую партию в работе на Россию и утверждает, что законопроект подготовлен в Москве. Во вторник, 16 апреля, на проспекте Руставели у здания парламента собрались около 15 тыс. человек, протестующих против принятия закона. Для разгона акции спецназ применил слезоточивый газ.11 человек были задержаны. По данным МВД Грузии, от действий протестующих пострадал один полицейский.

Страны ЕС и США резко критикуют законопроект. Принятие закона об "иностранных агентах" отдалит Грузию от вступления в Евросоюз, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.