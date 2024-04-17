В Тбилиси - массовые протесты против закона об "иноагентах"

Протестующие потребовали встречи с премьер-министром Грузии, дойдя до здания правительства. В акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Тбилиси вечером в среду, 17 апреля, после того, как грузинский парламент утвердил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели у здания парламента, скандируя "Нет российскому закону", "Нет русской мечте", "Европа - путь к цивилизации". По словам корреспондента DW в Тбилиси, на этот раз собралось еще больше людей, чем на акции 16 апреля, когда у здания парламента протестовали около 15 тысяч человек. По данным AFP, в нынешнем митинге приняли участие около 20 тысяч протестующих.

Участники демонстрации поставили властям ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект в течение часа. По истечении этого срока протестующие направились к зданию правительства Грузии и потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, передает Paper Kartuli. Вход в здание правительства защищали сотни полицейских, сообщает корреспондент DW.

Первоначально полиция не мешала демонстрантам, однако позже грузинские СМИ начали сообщать о стычках протестующих с силовиками и задержаниях. В МВД страны заявили о задержании двух человек.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции "мобилизованы в районе здания администрации для обеспечения правопорядка".

Грузинский закон об "иноагентах"

Спорный закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии является аналогом российского закона об "иноагентах". В начале апреля правящая партия "Грузинская мечта" объявила о намерении вновь вынести на голосование измененный вариант законопроекта, который был отозван год назад после массовых протестов в Тбилиси с участием десятков тысяч людей.

Документ предусматривает, что организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в органах власти. Если в первоначальном варианте закона такие организации должны были классифицироваться как "иностранные агенты", то в нынешнем проекте речь идет об "организациях, представляющих интересы иностранной державы". Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 9 тыс. евро), возможны и повторные штрафные санкции.

Протесты против принятия закона об "иноагентах"

Грузинская оппозиция резко критикует законопроект, обвиняя правящую партию в работе на Россию. Для разгона массовой акции протеста 16 апреля у здания парламента спецназ применил слезоточивый газ, также сообщалось об избиении протестующих силовиками. 11 человек были задержаны. По данным МВД Грузии, от действий протестующих пострадал один полицейский.

Насилие в отношении участников акции осудили правозащитники. По данным Amnesty International, полицейские преследовали и били убегающих демонстрантов дубинками, окружали и избивали их, пока те лежали на земле. "Вместо того, чтобы способствовать мирной демонстрации, полиция провела практически карательную операцию", - заявили в организации, подчеркнув, что полиция Грузии должна понести ответственность за применение чрезмерной силы. В Amnesty International также повторили свой призыв к грузинским властям отказаться от законопроекта об "иностранном влиянии".

Спорный законопроект также резко критикуют страны ЕС и США. Принятие закона об "иностранных агентах" отдалит Грузию от вступления в Евросоюз, подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель.