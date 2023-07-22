Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

Заключенный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили ответил на вопросы DW, сообщив об ухудшении состояния здоровья и небезопасности своего пребывания в грузинской тюрьме.

Deutsche Welle провела интервью с заключенным в Грузии Михаилом Саакашвили, прислав ему вопросы, на которые он ответил письменно. Экс-президент Грузии сообщил DW о своем здоровье и пребывании в грузинской тюрьме, выразил свое отношение к Владимиру Зеленскому и оценил перспективы режима Путина в России. Поговорить с Михаилом Саакашвили лично и задать уточняющие вопросы в настоящий момент невозможно.

DW: Господин Саакашвили, как вы себя чувствуете? Предоставляется ли вам необходимая медицинская помощь? Удалось ли врачам улучшить состояние вашего здоровья?

Михаил Саакашвили: Что касается моего здоровья, то вчера я дважды терял сознание (по состоянию на 12 июля. - Ред.). У меня сильная слабость, которая постоянно усиливается. У меня есть проблемы с тяжелым неврологическим состоянием. Кроме того, у меня почти полная атрофия мышц и многие другие симптомы.

- Чувствуете ли вы себя сейчас в безопасности? Как к вам относится персонал пенитенциарной службы?

- Пенитенциарная служба Грузии нарушает закон, не допуская ко мне депутатов и Дмитрия Лубинца (уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека. - Ред.). Конечно, я чувствую себя в опасности. Грузинские спецслужбы очень тесно сотрудничают с россиянами, а российские танки стоят в 40 километрах от моей тюрьмы.

- Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал власти Грузии передать вас на лечение Украине или третьему государству. Кажется, что голоса ваших друзей в ЕС и США в вашу поддержку раздаются недостаточно мощно. Почему так?

- Европарламент принял очень четкую резолюцию, а также ПАСЕ, Эмманюэль Макрон (президент Франции. - Ред.), Майя Санду (президент Молдовы. - Ред.) требовали моего освобождения. И я очень благодарен президенту Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку (руководитель Офиса президента Украины. - Ред.), Дмитрию Кулебе (глава МИД Украины. - Ред.), Давиду Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа". - Ред.), Руслану Стефанчуку (председатель Верховной рады) и Верховной раде. Республика Польша также очень активна. Вопрос поднимался не раз и в Вашингтоне на очень высоком уровне.

- Недавно вы заявили, что нужно готовиться к освобождению Абхазии и Шида-Картли. Вы имели в виду, что это сделает армия Грузии? При каких обстоятельствах это реально?

- Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо.

- Грузия принимает украинских беженцев. В то же время в Грузию приезжают многие граждане России, которые бегут от мобилизации. Какие риски создает для Грузии присутствие большого количества граждан РФ?

- Мне очень приятно, что украинцы нашли убежище в Грузии, а присутствие россиян очень опасно. Там, где россияне, всегда проблемы.

- Если бы Украина и Грузия в 2008 году получили планы действий по членству в НАТО, удалось бы избежать войн, которые Россия начала против Грузии в 2008 году, потом против Украины - в 2014-м?

- Если бы мы получили ПДЧ в Бухаресте, не было бы войны. Машина войны была запущена сразу после отказа в предоставлении ПДЧ.

- На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе снова не прозвучало четкого и однозначного приглашения Украины в НАТО. Вы разочарованы результатом саммита?

- Я считаю Вильнюсский саммит и устранение пункта ПДЧ также гарантией безопасности и большим достижением Зеленского и украинской дипломатии.

- В отличие от Украины, евроатлантические стремления Грузии, кажется, уже совсем не в повестке дня. Вы до сих пор верите в то, что Грузия когда-нибудь станет членом НАТО?

- Грузия будет в НАТО сразу, как только мы устраним пророссийское правительство, и российский олигарх потеряет власть.

- Как, по-вашему, будет выглядеть победа Украины над Россией?

- Победа Украины - это выход на границы 1991 года и смена режима в Москве. Путин сейчас очень расшатан и любая победа Украины на фронте - именно выход к морю или возвращение Бахмута - ускорит его конец. Кстати, мне нравится недипломатический стиль Владимира Зеленского. В 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш лично просил меня убедить в то время президента Украины Виктора Ющенко положительно отозваться на решение Бухареста. Мы это сделали, но это не помогло. Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба создали новую школу дипломатии для мира, и она демонстрирует свою эффективность. В мире не осталось настоящих лидеров, и Зеленский реально стал лидером свободного мира - этим нельзя не гордиться.

- Что вы хотите сказать украинскому и грузинскому народу?

- Половину моей сознательной жизни я прожил в Украине. Я не разделяю для себя Украину и Грузию. У Грузии без Украины нет будущего. И у нас обоих (Украина и Грузии. - Ред.) большое будущее. Я в этом глубоко убежден.

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