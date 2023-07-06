Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Михаил Саакашвили, осужденный на 6 лет лишения свободы, шокировал общественность своим физическим состоянием. Как отозвались на это в Грузии и что случилось с ее экс-президентом - у DW.

Находящийся с мая 2022 года в частной клинике Vivamedi в Тбилиси и осужденный на 6 лет лишения свободы экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили впервые за несколько месяцев поучаствовал по видеосвязи в судебном заседании. Во время заседания 3 июля очень сильно похудевший Саакашвили поднял футболку и показал свое истощенное тело.

"Вот до такого состояния вы меня довели, и вы должны извиниться перед европарламентариями, перед моей семьей, передо мной, государством Украина и перед всеми гражданами Грузии за то, что основатель грузинского государства в таком состоянии", - заявил экс-президент.

Михаил Саакашвили во время судебного заседания по видеосвязи, 3 июля 2023 года Фото: Georgian public Broadcaster/AFP

Кадры с Саакашвили облетели местные и зарубежные СМИ. По этому поводу высказались представители Евросоюза и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поручил попросить посла Грузии в течение 48 часов вернуться на родину для консультаций, тем самым выразив возмущение судом над экс-президентом Грузии, которого Киев не раз просил передать на лечение в Украину. Власти в Тбилиси в очередной раз отказались это сделать.

Реакция властей Грузии и адвоката Саакашвили

Врачи клиники Vivamedi пока никак не прокомментировали кадры с истощенным Михаилом Саакашвили. В июне они сообщали об улучшении состояния его здоровья, отмечая, что пациент продолжает "мало есть". Сам экс-президент тогда заявил, что собирается снова "активно участвовать в политике".

Частная клиника Vivamedi в Тбилиси, в которой находится Саакашвили Фото: VANO SHLAMOV/AFP/Getty Images

До этого, в 2 феврале 2023 года, врачи на пресс-конференции утверждали, что здоровье экс-президента ухудшается. По их словам, пациент не получает необходимых калорий, так как "питается продуктами, которые выбирает сам". Экс-президент, со своей стороны, возлагал ответственность на персонал клиники, который, по его выражению, отказывается его лечить.

Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили утверждал, что "ждет извинений" от тех, кто говорит о тяжелом состоянии здоровья Саакашвили. Теперь же лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе шутит по поводу фотографий сильно похудевшего экс-президента и называет их "рекламой резекции желудка".

Ираклий Кобахидзе Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Между тем Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе оценивает состояние своего клиента совсем иначе. "Судебная медэкспертиза выявила у Саакашвили 47 диагнозов. У него обнаружено три тяжелых заболевания, которые согласно грузинскому законодательству являются причиной для изменения меры пресечения", - отметил адвокат. В интервью DW он рассказал, что в тюремном медучреждении у экс-президента лечат только симптомы и для спасения он должен быть отправлен в Евросоюз или США. В ноябре прошлого года Хачапуридзе сообщал, что врачи обнаружили у его клиента 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию.

Сам Саакашвили уверен, что его пытаются убить по приказу президента России Владимира Путина. 46 депутатов от оппозиции обратились к председателю парламента Папуашвили с требованием разрешить встречи с Михаилом Саакашвили, а также отправить его на лечение за рубеж.

"Запад должен поддерживать своих союзников в нашем регионе"

Глава партии "Стратегия Агмашенебели" и член парламента Грузии Георгий Вашадзе считает, что западные страны должны быть более решительны в своем стремлении освободить экс-президента. "Запад должен поддерживать своих союзников в нашем регионе, а не бросать их в руках пророссийского режима, который находится (у власти. - Ред.) в Грузии", - пояснил Вашадзе в беседе с DW. По мнению парламентария, власти в Тбилиси пойдут на уступки, если страны Запада введут санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили - экс-премьера и основателя правящей партии "Грузинская мечта", которого многие в стране называют ее "теневым правителем".

Между тем в грузинском обществе отношение к новым кадрам с Михаилом Саакашвили, как и традиционно ко всему, связанному с его деятельностью, судя по всему, вновь разделилось. Политический аналитик Гела Васадзе видит три группы людей, активно высказывающихся о состоянии здоровья экс-президента: первая - его активные сторонники, для которых Саакашвили - идеал политика, который создал современную Грузию. Они возмущены и требуют активных действий для освобождения экс-президента. По мнению Васадзе, таковых меньшинство.

Демонстрация в Тбилиси сторонников Саакашвили, требующих его осовобождения, 9 апреля 2023 года Фото: David Mdzinarishvili/AA/picture alliance

Вторая группа - также немногочисленные ярые противники Саакашвили, которые в период его президентства могли пострадать от действий государства. Они, говорит аналитик, восприняли истощенное состояние экс-президента с нескрываемым злорадством.

Больше всего, по мнению Васадзе, тех, кто не является ни горячими сторонниками, ни оппонентами Саакашвили. "Они считают, что если экс-президента отправят на лечение, то он не нанесет большего ущерба репутации властей, чем когда находится в таком (истощенном. - Ред.) состоянии в заключении", - добавляет Васадзе, подчеркивая, что речь идет лишь о политически активной части общества, в то время как есть масса грузин, равнодушно относящихся к происходящему.

За что осудили и сейчас судят Саакашвили?

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. Этот период запомнился масштабными реформами, которые в частности значительно снизили уровень коррупции, ранее являвшейся одной из главных проблем страны, а также противостоянием с оппозицией, сближением с НАТО и ЕС и пятидневной войной с Россией в августе 2008 года, в результате которой Грузия полностью утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией, а Москва признала их независимость.

Бидзина Иванишвили (фото из архива) Фото: DW/A. Oganjanyan

В конце октября 2013 году Саакашвили, не дожидаясь окончания срока полномочий уехал из Грузии в Брюссель, за год до этого парламентские выборы выиграла партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзина Иванишвили, которую часть гражданского общества и оппозиции называют пророссийской. В 2014 году Саакашвили прибыл в Украину, где активно поддерживал протесты на Майдане и позже вошел в команду нового президента Петра Порошенко и тогда же получил гражданство Украины.

Пиком политической карьеры Саакашвили в Украине стала работа во главе Одесской облгосадминистрации в 2015-2016 годах, завершившаяся конфликтом с Порошенко. Саакашвили перешел в ряды оппозиции, кульминацией этой его деятельности были массовые акции протеста в конце 2017 - начале 2018 годов. Порошенко лишил его украинского гражданства, которое удалось вернуть только после прихода к власти Владимира Зеленского в 2019 году. Саакашвили вскоре возглавив исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

Михаил Саакашвили в Киеве среди своих сторонников, декабрь 2017 года Фото: Reuters/G. Garanich

В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили решил вернуться в Грузию, где был задержан, после того как нелегально въехал туда. Там в отношении него ранее были возбуждены несколько уголовных дел, среди которых дело о превышение служебных полномочий во время разгона митинга оппозиции в 2007 году и разгрома оппозиционной телекомпании "Имеди"; о превышение служебных полномочий из-за избиения оппозиционного депутата Валерия Гелашвили неизвестными в масках; о растрата бюджетных средств на сумму около 3,3 млн долларов.

В июне 2018 года Тбилисский горсуд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили. После возвращения экс-президента в Грузию в отношении него также завели дело о незаконном пересечении границы.

ПАСЕ назвала экс-президента Грузии политзаключенным

Оказавшись в тюрьме, Михаил Саакашвили объявил голодовку, заверив, что его преследуют по политическим мотивам. Состояние его здоровья начало ухудшаться. В октябре 2022 года ПАСЕ объявила экс-президента Грузии политзаключенным и призвала власти страны освободить его. По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, экспертиза, проведенная американскими врачами, выявила, что Михаил Саакашвили был отравлен в тюрьме тяжелыми металлами.

"Уже больше года у Саакашвили держится высокая температура - 38 градусов, он худеет, теряет сознание и не может принимать пищу. Суд не реагирует на его тяжелое состояние, но мы сейчас работаем над тем, чтобы добиться того, чтобы экс-президента на лечение за рубеж. Сам Саакашвили считает, что власти не отпустят его, пока в России правит Путин", - уточнил адвокат.

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