В Тбилиси прошел митинг сторонников Михаила Саакашвили

Тысячи сторонников Михаила Саакашвили на акции в центре Тбилиси потребовали освободить экс-президента. Ранее тот призвал ЕС и США сделать все возможное для его спасения от смерти в тюремной больнице.

Сторонники грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) провели в воскресенье, 9 апреля, митинг в центре Тбилиси в поддержку основателя этой политической силы Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Число участников митинга телеканал Euronews оценивает как несколько тысяч. Сторонники бывшего президента Грузии принесли на митинг большое количество грузинских и украинских флагов, а также флагов Евросоюза.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили от имени партии выдвинул властям несколько требований - освобождение из заключения Саакашвили, а также нескольких его соратников, принятие закона по деолигархизации, проведение реформы судебной системы и Центральной избирательной комиссии. Проведения именно этих реформ требует Брюссель для продолжения переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

Письмо Саакашвили из больничного заключения

Издание Politico 7 апреля опубликовало письмо Саакашвили, в котором тот написал, что умирает в больничном заключении и призвал США, ЕС и международное сообщество сделать "все возможное для спасения его жизни". Политик заявил, что в заключении его подвергали систематическим пыткам - физическим и психологическим, у него есть признаки отравления тяжелыми металлами. Экс-президент Грузии указал, что страдает от более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых, по его словам, развились под стражей.

В послании бывший грузинский лидер называет себя "политзаключенным" и говорит, что президент РФ Владимир Путин, который однажды угрожал "подвесить его за яйца", несомненно, в конечном итоге несет ответственность за его нынешнее положение.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. Саакашвили вернулся из Украины в Грузию в конце сентября 2021 года накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. С мая 2022 года политик содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья.

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