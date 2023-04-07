Саакашвили: Скоро умру, если не получу медпомощь вне Грузии

В письме в Politico экс-президент Грузии призвал США, ЕС и международное сообщество сделать "все возможное для спасения его жизни".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что умирает в больничном заключении и призвал США, ЕС и международное сообщество сделать "все возможное для спасения его жизни". Обращение бывшего грузинского лидера опубликовало в пятницу, 7 апреля, издание Politico.

По словам политика, становится все более очевидным, что он скоро умрет, если не получит надлежащей медицинской помощи за пределами страны.

"Моя смерть может привести к политическому хаосу в Грузии", - не исключил Саакашвили. При этом, по его словам, его мученическая гибель "будет, безусловно, считаться победой Путина" и послужит "мощным символом для всех лидеров в регионе, а возможно, и в мире, которые не смогут противостоять российскому империализму".

Санкции, экономическое эмбарго, приостановка финансирования и визовые ограничения

По мнению бывшего главы Грузии, Конгресс США, администрация Джо Байдена и ЕС должны добиваться его освобождения с помощью санкций в отношении олигарха, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его соратников, а также путем экономического эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений.

Если удастся достичь его освобождения, это не только "нанесет еще один удар по Путину, но также станет сильным сигналом, что США и Европа по-прежнему привержены идеалам демократии, порядочности и справедливости", говорится далее в письме. "Идеалам, на которые, как мне однажды сказал президент Байден, я могу положиться", - добавил Михаил Саакашвили.

"Подвергали систематическим пыткам"

Политик заявил, что в заключении его подвергали систематическим пыткам - физическим и психологическим, у него есть признаки отравления тяжелыми металлами. Экс-президент Грузии признался, что страдает от более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых, по его словам, развились под стражей.

В послании бывший грузинский лидер называет себя "политзаключенным" и говорит, что президент РФ Владимир Путин, который однажды угрожал "подвесить его за яйца", несомненно, в конечном итоге несет ответственность за его нынешнее положение.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузия с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. Письмо политика передал редакции Politico его юридический советник в США - Массимо Д'Анджело.

Вернулся в Грузию в 2021 году

Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября 2021 года накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего президента. Против политика заведены пять уголовных дел.

С мая 2022 года он содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья.

Сын Саакашвили: Речь идет о возможном отказе внутренних органов

В феврале 2023 года суд в Тбилиси отказался освободить экс-президента, несмотря на его состояние здоровья. Он продолжает проходить лечение в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. В Страсбурге, где проходила сессия Европарламента, DW в марте пообщалась с сыном политика Эдуардом Саакашвили. "Мы говорим о возможном отказе внутренних органов. Его вес уменьшился почти вдвое. У него неврологические проблемы, не исключено повреждение мозга, изменения в поведении", - отметил он. "В последний раз, когда я его видел, он был уже совсем плох. А теперь я знаю от своих близких, что все стало намного хуже", - добавил Эдуард Саакашвили.

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