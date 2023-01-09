Суд в Тбилиси: диагнозы Саакашвили и переписка с Браудером

После новогодних праздников в горсуде Тбилиси продолжилось рассмотрение дела об отсрочке исполнения наказания для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Репортаж DW.

В понедельник, 9 января, в Тбилисском горсуде возобновилось рассмотрение дела об отсрочке наказания по состоянию здоровья или освобождении от исполнения наказания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. 5 января Саакашвили потерял сознание, его адвокаты заявили, что это уже шестой подобный эпизод. Из-за ухудшившегося самочувствия экс-президент Грузии, находящийся под стражей в тбилисском медцентре Vivamed, на этот раз не участвовал в процессе даже дистанционно.

Соратники Михаила Саакашвили в начале заседания провели пикет прямо перед ступеньками Тбилисского горсуда. Несмотря на ненастную погоду, еще около двухсот его сторонников митинговали в течение всего заседания.

Суд знакомится с диагнозами Саакашвили

Суд заслушал по видеосвязи показания свидетеля защиты, американского невролога Шахина Лахани. Как считает невролог, наблюдавший Михаила Саакашвили, пациент страдает от различных дисфункций головного и спинного мозга, пищеварительной системы, а самый тяжелый диагноз - деменция, судороги и поражение периферической нервной системы, которое затрудняет ходьбу.

Митинг сторонников Михаила Саакашвили, 9 января 2023 года Фото: Alexandr Burakow/DW

Деменция у Саакашвили, по мнению Лахани, со временем приобретает все более тяжелый характер, что приводит к нарушению повседневных занятий человека - например, он может перестать следить за собой, принимать душ. А судороги, по оценке невролога, без должного лечения могут привести к внезапной смерти и опасность эта совершенно реальна.

Кроме того, добавил Лахани, Михаилу Саакашвили были прописаны неподходящие лекарства. На фоне озвученных диагнозов у экс-президента, по словам невролога, наблюдается также серьезное посттравматическое стрессовое расстройство, в связи с чем ему были назначены медикаменты, не совместимые друг с другом.

Защита Саакашвили переходит к более радикальной линии

Это было лишь третье заседание суда с момента подачи защитой соответствующего ходатайства 1 декабря 2022 года. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что защита перейдет к более радикальной линии, так как состояние здоровья экс-президента продолжает ухудшаться, а дело искусственно затягивается.

Сторонники Саакашвили у здания Тбилисского горсуда, 9 января 2023 года Фото: Alexandr Burakow/DW

Адвокат вновь призвал судью Георгия Аревадзе назначать заседания ежедневно, но тот ответил, что это "физически невозможно". Защита также сообщила об изменении стратегии и начале подготовки для передачи дела Михаила Саакашвили в международные суды.

Но самую бурную реакцию протестовавших возле здания суда, а позже и СМИ, вызвала переписка Михаила Саакашвили с сооснователем и гендиректором инвестиционного фонда Heritage Foundation, инициатором принятия Конгрессом США так называемого "акта Магнитского" Биллом Браудером.

Будет ли "список Магнитского" для Грузии?

В субботу, 7 января, Саакашвили написал Браудеру письмо, в котором экс-президент сравнил себя с покойным Сергеем Магнитским и призвал, не дожидаясь собственной смерти, начать составление санкционного списка для Грузии.

Билл Браудер Фото: DW

Утром, примерно за два часа до начала судебного заседания, был распространен текст ответа Билла Браудера. В письме он предложил команде экс-президента подготовить документы, в которых будут указаны имена лиц, препятствующих лечению Саакашвили и ответственных за пытки. Браудер также пообещал сделать все, чтобы западные правительства обратили на это внимание.

Во время перерыва во дворе здания суда председатель парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что будет составлен "список Саакашвили", в который попадет ряд должностных лиц Грузии. По словам Деканоидзе, у нее больше нет ожиданий от проходящего суда, так как он полностью политизирован.

Власти Грузии не признают, что состояние Михаила Саакашвили настолько тяжелое, как об этом говорят его соратники и врачи. Они считают, что экс-президент может симулировать болезни, чтобы выйти на свободу. Ранее независимые эксперты заявили о диагностировании у Саакашвили более чем 20 болезней и симптомов, десять из которых несовместимы с отбытием тюремного заключения. Следующее заседание суда назначено на 11 января.

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