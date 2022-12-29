Суд в Тбилиси продолжает решать судьбу больного Саакашвили

В четверг, 29 декабря, в Тбилисском городском суде продолжилось рассмотрение вопроса об отсрочке исполнения наказания для Михаила Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья. Сам экс-президент Грузии, находящийся под стражей в больничной палате медцентра Vivamed, на этот раз заявил, что из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на заседании даже дистанционно. Несколько сотен его соратников снова провели акцию протеста возле здания суда. Они собирали подписи под обращением к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием о помиловании Михаила Саакашвили.

Показания свидетелей защиты

На заседании давал показания важный для защиты свидетель, американский токсиколог Дэвид Смит. По видеосвязи он заявил суду, что придерживается мнения об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами - в том числе ртутью, мышьяком и барием.

Суд в Тбилиси Фото: Alexander Burakov/DW

Токсиколог пояснил суду, что эти вещества со временем выводятся из организма и предположил, что у Михаила Саакашвили они могли оказаться примерно в марте нынешнего года, когда он еще находился в тюрьме. В итоге экс-президент, по его мнению, получил серьезное поражение головного мозга, пищеварительной системы, печени и других жизненно важных органов.

В клинику Vivamed, отметил Дэвид Смит, Саакашвили поступил в середине мая уже с симптомами интоксикации. Он предупредил, что наличие тяжелых металлов в крови может стать причиной инвалидности и смерти. Эксперт заявил, что пациенту срочно необходима детоксикация, но провести ее можно только в специальной клинике, которая есть, например, в США.

После перерыва суд успел заслушать лишь еще одного свидетеля - невролога Vivamed Тамар Абашидзе. Врач подтвердила, что Саакашвили - тяжелый пациент с точки зрения неврологии, а положительный результат лечения не может быть достигнут без психологической помощи. После этого суд объявил перерыв до 15:00 часов 30 декабря.

Суд продлится дольше, чем ожидалось

После первого заседания суда, которое прошло ровно неделю назад, адвокаты Михаила Саакашвили заявили, что недовольны долгими паузами между показаниями свидетелей и считают процесс искусственно затянутым. Адвокат Шалва Хачапуридзе требовал проводить заседания каждый день, так как нужно выслушать около тридцати свидетелей. Но судья отклонил это предложение. По прогнозу защиты, два-три заседания суда понадобятся еще и после нового года.

Сбор подписей в поддержку Саакашвили Фото: Alexander Burakov/DW

Процесс проходит на фоне эскалации противостояния между правящей партией "Грузинская мечта", оппозицией и президентом Саломе Зурабишвили. Сторонники Саакашвили проводят акции возле Дворца Орбелиани, где находится резиденция президента Грузии, с требованием помиловать экс-президента. Более 130 бывших высокопоставленных чиновников призвали власти разрешить ему пройти лечение за границей. А депутаты парламента разных созывов передали главе государства еще 65 подписей под просьбой о помиловании.

Отдельной темой общественного обсуждения стала и инициатива российского правозащитника Марка Фейгина провести 4 января у посольств Грузии в разных странах мира акции в поддержку Михаила Саакашвили.

Противостояние обострилось

За день до второго заседания суда противостояние достигло апогея. Генсек партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что освобождение Саакашвили дорого обойдется нынешнему президенту и может стоить ей карьеры. В этот же день возле президентского дворца была организована акция с требованием оставить Саакашвили в тюрьме.

На акции в поддержку Саакашвили Фото: Alexander Burakov/DW

По итогам дня Саломе Зурабишвилипровела брифинг, на котором заявила, что в последние дни в стране развернута кампания, направленная на оказание давления на нее, что неприемлемо. Она достаточно жестко ответила правящей партии: у нее, мол, не тот возраст и статус, чтобы ей давали советы и угрожали концом карьерой.

А в завершение дня на встрече с министром юстиции Грузии вопрос о Михаиле Саакашвили обсудили послы 15 стран-членов ЕС, а также представитель США. Об этом вечером сообщил посол Германии Петер Фишер (Peter Fischer), однако комментировать детали разговора дипломат отказался.

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