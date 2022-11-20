Сторонники Саакашвили требуют его лечения за границей

Инициатором массовой акции в поддержку экс-президента Грузии стал 80-летний отец политика Николоз Саакашвили. На мероприятие вышли около тысячи человек.

Массовая акция в поддержку третьего президента Грузии - Михаила Саакашвили - состоялась в Тбилиси в воскресенье, 20 ноября. Как передает корреспондент DW с места события, главным требованием соратников политика, собравшихся у здания канцелярии правительства Грузии, был перевод Саакашвили на лечение за границу.

Организацию акции взяли на себя врачи, при этом они просили сторонников Михаила Саакашвили не высказывать политических требований. По оценке корреспондента DW, на мероприятие вышли около тысячи человек.

Ухудшение состояния здоровья Саакашвили

С середины мая 2022 года экс-президент Грузии находится в тбилисской клинике Vivamed, куда он был переведен после ухудшения состояния здоровья из-за двух голодовок в тюрьме. Михаил Саакашвили содержится в палате с зарешеченными окнами и под вооруженной охраной.

Сторонники Саакашвили не исключают, что политика могли отравить Фото: Alexander Burakov/DW

Медики полагают, что состояние здоровья политика ухудшилось и близко к фатальному. Между тем в Грузии, убеждены сторонники экс-президента, нет специалистов нужного уровня, поэтому власти должны дать Михаилу Саакашвили возможность лечения за границей.

Провести акцию призвал также отец политика, известный в Грузии врач Николоз Саакашвили. 18 ноября он попросил в соцсетях помощи у сторонников его сына, чтобы "не дать Грузии превратиться в бойню для президентов страны".

В этот же день руководитель грузинского Международного центра психо-реабилитации для жертв пыток и насилия "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщила, что их заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили готово, передано семье и будет направлено зарубежным экспертам. Врачи поставили пациенту более десяти диагнозов. Некоторые из них, по словам Джишкариани, тяжелые и соответствуют критериям освобождения из тюрьмы.

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию

Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину 29 сентября и был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока он в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, его осудили на шесть лет тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него. Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными.

Отец экс-президента Грузии - Николоз Саакашвили Фото: Alexander Burakov/DW

Сразу же после ареста он объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори. Однако после возвращения в тюрьму 21 февраля он снова объявил голодовку, которая продолжалась 20 дней.

19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили был отравлен после своего ареста. Такой вывод он сделал на основании заключения иностранных экспертов, в котором указан список обнаруженных в организме политика ядовитых веществ. Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, рассказала журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария и таллия. В ближайшие дни требование перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику должно прозвучать в суде.

Смотрите также: