  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси,20 ноября 2022 года
Акция сторонников Михаила Саакашвили в ТбилисиФото: Alexander Burakov/DW
ПолитикаГрузия

Сторонники Саакашвили требуют его лечения за границей

Александр Бураков
8 мин. назад

Инициатором массовой акции в поддержку экс-президента Грузии стал 80-летний отец политика Николоз Саакашвили. На мероприятие вышли около тысячи человек.

https://p.dw.com/p/4JneT

Массовая акция в поддержку третьего президента Грузии - Михаила Саакашвили - состоялась в Тбилиси в воскресенье, 20 ноября. Как передает корреспондент DW с места события, главным требованием соратников политика, собравшихся у здания канцелярии правительства Грузии, был перевод Саакашвили на лечение за границу.

Организацию акции взяли на себя врачи, при этом они просили сторонников Михаила Саакашвили не высказывать политических требований. По оценке корреспондента DW, на мероприятие вышли около тысячи человек.

Ухудшение состояния здоровья Саакашвили

С середины мая 2022 года экс-президент Грузии находится в тбилисской клинике Vivamed, куда он был переведен после ухудшения состояния здоровья из-за двух голодовок в тюрьме. Михаил Саакашвили содержится в палате с зарешеченными окнами и под вооруженной охраной.

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, 20 ноября 2022 года
Сторонники Саакашвили не исключают, что политика могли отравитьФото: Alexander Burakov/DW

Медики полагают, что состояние здоровья политика ухудшилось и близко к фатальному. Между тем в Грузии, убеждены сторонники экс-президента, нет специалистов нужного уровня, поэтому власти должны дать Михаилу Саакашвили возможность лечения за границей.

Провести акцию призвал также отец политика, известный в Грузии врач Николоз Саакашвили. 18 ноября он попросил в соцсетях помощи у сторонников его сына, чтобы "не дать Грузии превратиться в бойню для президентов страны".

В этот же день руководитель грузинского Международного центра психо-реабилитации для жертв пыток и насилия "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщила, что их заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили готово, передано семье и будет направлено зарубежным экспертам. Врачи поставили пациенту более десяти диагнозов. Некоторые из них, по словам Джишкариани, тяжелые и соответствуют критериям освобождения из тюрьмы.

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию

Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину 29 сентября и был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока он в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, его осудили на шесть лет тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него. Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными.

Отец экс-президента Грузии - Николоз Саакашвили на акции в поддержку своего сына в Тбилиси, 20 нябяр 2022 года
Отец экс-президента Грузии - Николоз СаакашвилиФото: Alexander Burakov/DW

Сразу же после ареста он объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори. Однако после возвращения в тюрьму 21 февраля он снова объявил голодовку, которая продолжалась 20 дней.

19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили был отравлен после своего ареста. Такой вывод он сделал на основании заключения иностранных экспертов, в котором указан список обнаруженных в организме политика ядовитых веществ. Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, рассказала журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария и таллия. В ближайшие дни требование перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику должно прозвучать в суде.

Смотрите также:

Голодный обморок у экс-президента Саакашвили

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"За" или "против" Миши: второй тур выборов в Грузии (29.10.2021)

"За" или "против" Миши: второй тур выборов в Грузии (29.10.2021)

В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.
Политика29 октября 2021 г.04:19 мин.
external

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Россияне бегут от мобилизации: репортаж DW с границы РФ с Грузией (27.09.2022)

Что сейчас происходит на границе России и Грузии, и как россияне спасаются от мобилизации? Репортаж DW с контрольно-пропускного пункта "Казбеги" - "Верхний Ларс".
Политика27 сентября 2022 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожская атомная электростанция

На территории Запорожской АЭС вновь прозвучали взрывы

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол19 ноября 2022 г.
Женщина смотрит через забор на строй мобилизованных

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Правосудие и закон19 ноября 2022 г.
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика19 ноября 2022 г.
Блэкаут в Киеве после российского ракетного обстрела

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

Политика18 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Политика18 ноября 2022 г.
external

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Политика18 ноября 2022 г.02:24 мин.
На главную страницу