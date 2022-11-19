В организме Саакашвили нашли ртуть и другие тяжелые металлы

Мать Саакашвили заявила, что результаты его медобследования говорят об интоксикации и дают основание для немедленного освобождения.

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе медобследования были обнаружены ртуть и другие тяжелые металлы, в том числе барий и таллий, в объемах, превышающих норму. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания в субботу, 19 ноября, в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" .

Как тяжелые металлы попали в организм Саакашвили, неизвестно, подчеркивает женщина. По ее словам, результаты медобследования свидетельствуют об интоксикации и дают основания для немедленного освобождения ее сына из заключения. Семья Саакашвили не исключает, что его могли отравить.

Уголовные дела против Саакашвили в Грузии

В июне 2018 года, грузинский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на депутата Валерия Гелашвили.

Ранее грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о причастности к убийству банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани.

В Грузии Михаил Саакашвили проходит фигурантом и по другим уголовным делам. Сам политик считает предъявленные ему обвинения сфальсифицированными.

Арест Саакашвили и его лечение в Грузии

1 октября 2021 года Михаила Саакашвили арестовали в Тбилиси, куда он прибыл тайно 29 сентября с целью поддержать своих сторонников на муниципальных выборах. После этого он был помещен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку.

8 ноября 2021 года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.

С мая 2022 года Саакашвили находится на лечении в тбилисской клинике Vivamedi под круглосуточной охраной сотрудников департамента исполнения наказаний.

8 ноября 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что у экс-президента Грузии предварительно диагностировали 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию.

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