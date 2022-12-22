Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

В Тбилисском городском суде в четверг, 22 декабря, состоялось рассмотрение по существу вопроса об отсрочке исполнения наказания для третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья. Днем ранее политик отметил 55-летие, находясь под стражей в больничной палате медцентра Vivamed на окраине Тбилиси. Заседание сопровождалось акцией протеста, до полутысячи сторонников Михаила Саакашвили собрались перед зданием суда и требовали его освобождения.

Диагнозы Саакашвили

Адвокаты Михаила Саакашвили подали ходатайство об отсрочке еще 1 декабря, после опубликования заключения грузинского центра психо-реабилитации "Эмпатия", содержащего почти три тысячи страниц. По мнению специалистов, у бывшего президента диагностировано более 20 болезней и симптомов, и десять из них являются ведущими и "несовместимы с тюремным заключением".

Согласно выводам врачей, Михаил Саакашвили катастрофически быстро теряет вес, страдает от болей в мышцах и суставах, лихорадки, анорексии и сокращения мышечной массы. После ареста политик похудел на 42 килограмма. По заявлению центра, Грузия в данный момент не имеет средств для необходимой комплексной диагностики и лечения таких диагнозов, а прогрессирование болезни может привести к коме и даже смерти.

Кроме того, центру "Эмпатия" были предоставлены данные проведенной в США экспертизы волос Михаила Саакашвили. В результате исследований в них были обнаружены висмут, барий и ртуть. Адвокаты политика заявили о возможном его отравлении. Но 21 декабря руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы Минюста Грузии сделал заявление о том, что в организме бывшего президента "не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму".

Сторонники Саакашвили перед Тбилисским городским судом, 22 декабря 2022 года Фото: Alexander Burakov/DW

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины и нынешний партнер Михаила Саакашвили Лиза Ясько в интервью DW отметила, что есть доказательства его отравления, но нет доказательств где именно и в какой момент это произошло. Получить какую-либо информацию от грузинских властей крайне сложно, сетует Ясько, а в своих выводах ссылается на независимых иностранных экспертов, наблюдавших экс-президента.

Саакашвили участвовал в суде дистанционно

На этот раз Михаил Саакашвили участвовал в суде дистанционно по видеосвязи, лежа на больничной койке. Выглядел он крайне изможденным и свои показания давал на украинском языке, мотивируя это тем, что на данный момент является гражданином Украины. После продолжительной перепалки судья объявил перерыв, а после паузы Саакашвили стало плохо и понадобилась помощь врачей. Далее участвовать в процессе в четверг политик не смог.

После обеда в суде дал показания американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, который считает, что у Михаила Саакашвили может наблюдаться приобретенная деменция, связанная с воздействием ртути и мышьяка. Эксперт считает, что нахождение пациента в тюрьме усугубляет посттравматическое стрессовое расстройство, а лечить его возможно только в высококвалифицированной клинике на Западе. После его выступления в заседании был объявлен перерыв до 29 декабря.

Болезнь экс-президента прогрессирует?

До этого дня, с момента его перевода из тюрьмы в клинику Vivamed в мае нынешнего года, Михаил Саакашвили по состоянию здоровья ни разу не появился на судебных заседаниях по обвинению его в незаконном пересечении границы. Адвокаты политика постоянно указывали на прогрессирование болезни, вызванной двумя голодовками, а семья настаивала на срочном его переводе в зарубежную клинику.

28 ноября адвокаты неожиданно заявили, что их подзащитный хочет присутствовать на суде, но он не в силах самостоятельно передвигаться. Было предложено доставить Михаила Саакашвили в суд в инвалидной коляске, чтобы стало очевидно в каком состоянии находится экс-президент. Однако это не позволили сделать врачи Vivamed, подтвердив, что политику действительно стало хуже. Дело в очередной раз было перенесено.

Слушание ходатайства об отсрочке приговора в Тбилисском городском суде переносилось дважды по той же причине - не смотря на желание Михаила Саакашвили, его не доставляли в суд по решению врачей. А 14 декабря, несмотря на согласие суда, пенитенциарная служба не смогла технически организовать видеоподключение Михаила Саакашвили из больничной палаты для дистанционного участия.

Полиция охраняет здание Тбилисского городского суда, 22 декабря 2022 года Фото: Alexander Burakov/DW

Скандальное видео с Саакашвили

Но в тот же день это ведомство выложило в открытый доступ десятиминутное видео из клиники Vivamed, на котором в разные дни - 9 августа, 4 октября и 12 декабря - запечатлен экс-президент. На кадрах видно, как Саакашвили агрессивно ведет себя с сотрудниками медцентра и бросает в них различные предметы, в другом эпизоде он падает с кровати, а в конце ролика передвигается только с помощью ходунков для инвалидов. По мнению пенитенциарной службы, кадры видеонаблюдения указывают на симуляцию болезни Михаилом Саакашвили. Власти Грузии не признают его тяжелое состояние.

Публикация видео вызвала скандал в Грузии. Вопреки ожиданиям властей, в ролике сторонники Саакашвили увидели подтверждение своим опасениям за здоровье экс-президента. Офис омбудсмена Грузии назвал распространение видео нарушением прав Саакашвили, а адвокаты - уголовным преступлением, так как личные данные были обнародованы без разрешения заключенного.

В тот же день три депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов в знак протеста объявили голодовку в здании парламента. Их требование - принять решение о транспортировке Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Накануне судебного заседания, 20 декабря, перевести Михаила Саакашвили в зарубежную клинику призвал президент Украины Владимир Зеленский. То, что сейчас происходит с третьим президентом Грузии, он назвал издевательством, которое нужно прекратить. За день до заседания Государственный департамент США распространил заявление с напоминанием об ответственности грузинского государства за здоровье бывшего президента.

Возвращение Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был задержан 1 октября прошлого года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока он в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, он был осужден на шесть лет тюрьмы за якобы злоупотребление служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него. Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными.

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