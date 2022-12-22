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Михаил Саакашвили участвует в заседании суда по видеосвязи, 22 декабря 2022 года
Михаил Саакашвили участвует в заседании суда по видеосвязи, 22 декабря 2022 годаФото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images
ПолитикаГрузия

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Александр Бураков
22 декабря 2022 г.

Тбилисский городской суд с третьей попытки начал заседание по вопросу об отсрочке исполнения наказания для экс-президента Грузии. Процесс сопровождался акцией протеста.

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В Тбилисском городском суде в четверг, 22 декабря, состоялось рассмотрение по существу вопроса об отсрочке исполнения наказания для третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья. Днем ранее политик отметил 55-летие, находясь под стражей в больничной палате медцентра Vivamed на окраине Тбилиси. Заседание сопровождалось акцией протеста, до полутысячи сторонников Михаила Саакашвили собрались перед зданием суда и требовали его освобождения. 

Диагнозы Саакашвили

Адвокаты Михаила Саакашвили подали ходатайство об отсрочке еще 1 декабря, после опубликования заключения грузинского центра психо-реабилитации "Эмпатия", содержащего почти три тысячи страниц. По мнению специалистов, у бывшего президента диагностировано более 20 болезней и симптомов, и десять из них являются ведущими и "несовместимы с тюремным заключением".

Согласно выводам врачей, Михаил Саакашвили катастрофически быстро теряет вес, страдает от болей в мышцах и суставах, лихорадки, анорексии и сокращения мышечной массы. После ареста политик похудел на 42 килограмма. По заявлению центра, Грузия в данный момент не имеет средств для необходимой комплексной диагностики и лечения таких диагнозов, а прогрессирование болезни может привести к коме и даже смерти.

Кроме того, центру "Эмпатия" были предоставлены данные проведенной в США экспертизы волос Михаила Саакашвили. В результате исследований в них были обнаружены висмут, барий и ртуть. Адвокаты политика заявили о возможном его отравлении. Но 21 декабря руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы Минюста Грузии сделал заявление о том, что в организме бывшего президента "не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму".

Сторонники Саакашвили перед Тбилисским городским судом, 22.12.2022
Сторонники Саакашвили перед Тбилисским городским судом, 22 декабря 2022 годаФото: Alexander Burakov/DW

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины и нынешний партнер Михаила Саакашвили Лиза Ясько в интервью DW отметила, что есть доказательства его отравления, но нет доказательств где именно и в какой момент это произошло. Получить какую-либо информацию от грузинских властей крайне сложно, сетует Ясько, а в своих выводах ссылается на независимых иностранных экспертов, наблюдавших экс-президента.

Саакашвили участвовал в суде дистанционно

На этот раз Михаил Саакашвили участвовал в суде дистанционно по видеосвязи, лежа на больничной койке. Выглядел он крайне изможденным и свои показания давал на украинском языке, мотивируя это тем, что на данный момент является гражданином Украины. После продолжительной перепалки судья объявил перерыв, а после паузы Саакашвили стало плохо и понадобилась помощь врачей. Далее участвовать в процессе в четверг политик не смог.

После обеда в суде дал показания американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, который считает, что у Михаила Саакашвили может наблюдаться приобретенная деменция, связанная с воздействием ртути и мышьяка. Эксперт считает, что нахождение пациента в тюрьме усугубляет посттравматическое стрессовое расстройство, а лечить его возможно только в высококвалифицированной клинике на Западе. После его выступления в заседании был объявлен перерыв до 29 декабря.

Болезнь экс-президента прогрессирует?

До этого дня, с момента его перевода из тюрьмы в клинику Vivamed в мае нынешнего года, Михаил Саакашвили по состоянию здоровья ни разу не появился на судебных заседаниях по обвинению его в незаконном пересечении границы. Адвокаты политика постоянно указывали на прогрессирование болезни, вызванной двумя голодовками, а семья настаивала на срочном его переводе в зарубежную клинику.

28 ноября адвокаты неожиданно заявили, что их подзащитный хочет присутствовать на суде, но он не в силах самостоятельно передвигаться. Было предложено доставить Михаила Саакашвили в суд в инвалидной коляске, чтобы стало очевидно в каком состоянии находится экс-президент. Однако это не позволили сделать врачи Vivamed, подтвердив, что политику действительно стало хуже. Дело в очередной раз было перенесено.

Слушание ходатайства об отсрочке приговора в Тбилисском городском суде переносилось дважды по той же причине - не смотря на желание Михаила Саакашвили, его не доставляли в суд по решению врачей. А 14 декабря, несмотря на согласие суда, пенитенциарная служба не смогла технически организовать видеоподключение Михаила Саакашвили из больничной палаты для дистанционного участия.

Полиция охраняет здание Тбилисского городского суда, 22.12.2022
Полиция охраняет здание Тбилисского городского суда, 22 декабря 2022 годаФото: Alexander Burakov/DW

Скандальное видео с Саакашвили

Но в тот же день это ведомство выложило в открытый доступ десятиминутное видео из клиники Vivamed, на котором в разные дни - 9 августа, 4 октября и 12 декабря - запечатлен экс-президент. На кадрах видно, как Саакашвили агрессивно ведет себя с сотрудниками медцентра и бросает в них различные предметы, в другом эпизоде он падает с кровати, а в конце ролика передвигается только с помощью ходунков для инвалидов. По мнению пенитенциарной службы, кадры видеонаблюдения указывают на симуляцию болезни Михаилом Саакашвили. Власти Грузии не признают его тяжелое состояние.

Публикация видео вызвала скандал в Грузии. Вопреки ожиданиям властей, в ролике сторонники Саакашвили увидели подтверждение своим опасениям за здоровье экс-президента. Офис омбудсмена Грузии назвал распространение видео нарушением прав Саакашвили, а адвокаты - уголовным преступлением, так как личные данные были обнародованы без разрешения заключенного.

В тот же день три депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов в знак протеста объявили голодовку в здании парламента. Их требование - принять решение о транспортировке Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Накануне судебного заседания, 20 декабря, перевести Михаила Саакашвили в зарубежную клинику призвал президент Украины Владимир Зеленский. То, что сейчас происходит с третьим президентом Грузии, он назвал издевательством, которое нужно прекратить. За день до заседания Государственный департамент США распространил заявление с напоминанием об ответственности грузинского государства за здоровье бывшего президента.

Возвращение Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был задержан 1 октября прошлого года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Пока он в течение восьми лет отсутствовал в Грузии, он был осужден на шесть лет тюрьмы за якобы злоупотребление служебными полномочиями. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против него. Сам экс-президент считает себя политическим узником, а обвинения сфабрикованными.

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