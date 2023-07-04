Киев просит посла Грузии вернуться домой из-за Саакашвили

Украина предложила послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться на родину для "проведения консультаций для поиска путей решения" в ситуации, сложившейся вокруг Михаила Саакашвили - экс-президента Грузии, который имеет сейчас гражданство Украины. Как говорится в комментарии МИД Украины на эту тему, обнародованном во вторник, 4 июля, отношение к Саакашвили в Грузии в Киеве считают "неприемлемым".

"Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", - подчеркнуто в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в ходе беседы с Заракашвили, проведенной в МИД Украины по поручения президента страны Владимира Зеленского, грузинскому дипломату сообщили, что украинская сторона готова "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода".

Зеленский о ситуации Саакашвили

Накануне, 3 июля, Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотография сильно похудевшего Саакашвили, находящегося в заключении, и призвал власти Грузии "передать Украине гражданина Украины для необходимого лечения и ухода".

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили", - отметил Зеленский, подчеркнув, что "ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность". Тогда же президент Украины сообщил, что поручил МИД предложить послу Грузии покинуть страну, чтобы провести консультации в Тбилиси.

Указывается, что нашумевшие фотографии были сделаны в 3 июля, когда Саакашвили принял по видеосвязи участие в заседании суда, который рассматривает возбужденное против него дело о разгоне митинга в 2007 году, когда он был президентом Грузии.

Преследование Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся в эту страну в ночь на 29 сентября 2021 года и уже 1 октября был арестован.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

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