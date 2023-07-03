Зеленский: Россия убивает гражданина Украины Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию сильно исхудавшего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, и призвал грузинские власти "передать Украине гражданина Украины для необходимого лечения и ухода".

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили", - отметил Зеленский, подчеркнув, что "ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность". Президент Украины, по его словам, поручил МИД предложить послу Грузии покинуть страну, чтобы провести консультации в Тбилиси.

"Он продолжает терять вес"

Нашумевшие фотографии были сделаны в понедельник, когда Саакашвили принял по видеосвязи участие в заседании суда, который рассматривает возбужденное против него дело о разгоне митинга в 2007 году, когда он был президентом Грузии.

Фото Михаила Саакашвили, сделанное во время его участия по видеосвязи в заседании суда Фото: Georgian public Broadcaster/AFP

"Это результат того, как с ним обращались, в каких условиях он был много месяцев. Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверное, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу", - прокомментировал фотографии изданию "Страна" брат экс-президента Давид Саакашвили.

Преследования в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся в эту страну в ночь на 29 сентября 2021 года и уже 1 октября был арестован.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

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