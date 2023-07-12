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Польские врачи обследуют Саакашвили в Грузии

Сергей Гуща
51 мин. назад

Власти Грузии после полугода проволочек допустили врачей из ЕС к экс-президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении. Медики начали комплексное обследование политика.

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили участвует в судебном заседании 3 июля 2023 годаФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Польские врачи получили доступ к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении у себя в стране. Специалисты из польского Союза гуманитарно-медицинской помощи (ZPHM) начали комплексное обследование заключенного, сообщил в микроблоге Twitter в среду, 12 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Польские врачи прибыли в Грузию по поручению Евросоюза, решение об отправке медицинской миссии к Саакашвили было принято в Брюсселе еще полгода назад.  "После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михаила Саакашвили в больнице. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сообщил агентству AFP адвокат грузинского политика Дито Садзаглишвили.

Истощенный Саакашвили на заседании суда

Международное внимание к состоянию здоровья экс-президента Грузии было в очередной раз привлечено после того, как Михаил Саакашвили 3 июля по видеосвязи принял участие в заседании суда, который рассматривает возбужденное против Саакашвили дело о разгоне митинга в 2007 году, когда он был главой государства. Подсудимый выглядел очень слабым и истощенным.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что"Россия руками грузинских властей убивает украинского гражданина Михаила Саакашвили", призвал Грузию отправить его на лечение в Украину и поручил МИД предложить послу Грузии Георгию Закарашвили покинуть страну, чтобы провести консультации в Тбилиси. Вскоре после этого посол покинул Киев.

В начале апреля 2023 года Михаил Саакашвили в письме американскому изданию Politico заявил, что умирает в больничном заключении, и призвал США, ЕС и международное сообщество сделать "все возможное для спасения его жизни".

Преследования Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся на родину в ночь на 29 сентября 2021 года и уже 1 октября был арестован.

В октябре 2021 года Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей.

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