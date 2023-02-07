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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (декабрь 2022 года)Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images
ПолитикаГрузия

В Тбилиси прошли протесты после решения суда по Саакашвили

Александр Бураков
44 мин. назад

Около тысячи человек вышли к зданию правительства Грузии с требованием дать возможность экс-президенту Саакашвили уехать на лечение за границу. К акции накануне призвал новый лидер ЕНД Хабеишвили.

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У здания правительства Грузии вечером вторника, 7 февраля, прошла акция протеста против решения Тбилисского городского суда, который оставил экс-президента страны Михаила Саакашвили под стражей, не разрешив политику пройти лечение за границей. Около тысячи человек последовали призыву нового лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Левана Хабеишвили выйти на демонстрацию. Акцию поддержали и другие оппозиционные политические силы, однако на этот раз было заметно отсутствие большого количества флагов, баннеров и других агитационных материалов, характерных для прежних протестных митингов.

Полиция у ограждений в районе акции протеста в Тбилиси
Полиция у ограждений в районе акции протеста в ТбилисиФото: Aleksander Burakov/DW

Власти направили к зданию правительства большое количество полиции, а площадку перед входом оградили металлическими барьерами. На всех проездах в направлении правительственного офиса были припаркованы около сотни автомобилей “Шкода” - базовой модели грузинских спецслужб.

Лидер ЕНД призвал к общенациональным протестам

На акции звучали лозунги за отставку нынешнего правительства Грузии и обвинение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в связях с Россией и подконтрольности олигарху Бидзине Иванишвили. Леван Хабеишвили заявил, что протесты должны принять ежедневный характер, а акции планируется проводить во всех регионах страны.

Лидер ЕНД Леван Хабеишвили (в центре)
Лидер ЕНД Леван Хабеишвили (в центре)Фото: Aleksander Burakov/DW

Леван Хабеишвили стал лидером ЕНД лишь несколькими днями ранее. В результате внутрипартийных выборов он сменил на этом посту Никанора Мелию, которого сторонники Михаила Саакашвили обвиняли в недостаточной активности по освобождению экс-президента и основателя "Единого национального движения".

Накануне, после вердикта Тбилисского городского суда в отношении бывшего президента, Хабеишвили отправился в офис партии, где собрал экстренное позднее совещание. По его результатам, ближе к полуночи было заявлено, что ЕНД прекращает работу в парламенте Грузии и переходит в режим чрезвычайной ситуации из-за опасности реальной гибели Михаила Саакашвили.

Бойкот заседания парламента

Заявление было сделано за несколько часов до открытия весенней сессии парламента Грузии. Фракция ЕНД 7 февраля действительно не присутствовала на заседании. При этом депутаты пока сохранят мандаты до конца консультаций с европейскими партнерами, но больше не будут участвовать ни в пленарных заседаниях, ни в комитетских слушаниях, ни в других парламентских форматах.

Участники акции протеста в поддержку Саакашвили
Участники акции протеста в поддержку СаакашвилиФото: Aleksander Burakov/DW

В этот же день к политическому бойкоту присоединились и депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели". Ее представитель Паата Манджгаладзе подчеркнул, что партия будет координировать действия с другими оппозиционными силами "везде, где встанет вопрос защиты жизни и здоровья человека, европейского будущего страны и поддержки Украины".

В свою очередь лидер движения "Дроа" Элене Хоштария, комментируя вердикт суда по Саакашвили, заявила, что действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили пора принять решение о помиловании бывшего главы государства и тем самым "спасти европейское будущее страны".

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