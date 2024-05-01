В Грузии во втором чтении принят закон об "иноагентах"

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вызывает широкую критику и в самой Грузии, и в Европе. Тем не менее правительство планирует принять его для "укрепления государственного суверенитета".

Парламент Грузии на фоне непрекращающихся протестов в стране и критики со стороны Евросоюза принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который, как опасаются критики, станет инструментом для подавления оппозиционно настроенных СМИ и организаций. В поддержку законопроекта в среду, 1 мая, проголосовали 83 депутата, 23 парламентария были против.

Голосование состоялось на фоне очередной акции протеста, проходящей у стен парламента Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести закон в силу к середине мая. Он требует официальной регистрации организаций, которые как минимум на 20 процентов финансируются из-за рубежа. Критики усматривают в этом документе явные параллели с российским законом об "иноагентах", который позволяет российским властям принимать жесткие меры против критически настроенных СМИ и организаций.

Правящая в Грузии партия отвергает критику

В то же время правительство Грузии подчеркивает, что данный законопроект "имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета". "В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе. В середине мая этот закон будет принят, а через несколько недель в парламенте будет преодолено вето президента, после чего закон вступит в силу", - заявил на пресс-конференции в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" очень прост - в нем, отметил премьер, написано лишь одно - ежегодно неправительственные организации должны обнародовать финансовую декларацию. "Я не думаю, что Евросоюз или Венецианская комиссия могут быть против финансовой прозрачности неправительственных организаций", - сказал Кобахидзе.

В последние недели по Грузии прокатилась волна протестов против "российского закона". Только накануне вечером при разгоне одной из демонстраций было задержано не менее 63 человек. Грузия с декабря 2023 года официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель призывает Тбилиси отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и критикует насилие по отношению к демонстрантам, выступающим против этого закона.