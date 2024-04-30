Президент Грузии осудила жесткий разгон протеста в Тбилиси

Президент Грузии осудила жесткий разгон протеста в Тбилиси1 мая 2024 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила жесткий разгон акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" возле грузинского парламента. "Вся ответственность полностью ложится на правительство. Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест", - написала она в соцсети X во вторник, 30 апреля, добавив хештег #notoRussianlaw - #НетРоссийскомуЗакону.
Вечером 30 апреля в Тбилиси полиция при содействии спецназа начала разгонять очередную многотысячную акцию протеста, используя водометы и перцовый газ. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", не успевшие закончить процедуру рассмотрения законопроекта, более часа не могли выйти из здания парламента. Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli, демонстранты хотели встретить "коридором позора" депутатов, поддерживающих скандальный законопроект, являющийся аналогом российского закона об "иностранных агентах".
Судя по кадрам в соцсетях, силовики применили водометы и бросали в толпу шашки со слезоточивым газом. Издание Paper Kartuli сообщает о задержанных.
Массовые протесты против "российского закона"
Оппозиционные силы Грузии в последние дни проводят акции протеста против принятия парламентом закона об "иноагентах": они требуют от парламента отозвать законопроект. Вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собралось около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.
На следующий день в грузинской столице прошла провластная акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта", а также проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".