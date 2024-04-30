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Президент Грузии осудила жесткий разгон протеста в Тбилиси

Анастасия Аринушкина
1 мая 2024 г.

Полиция в Тбилиси разогнала демонстрацию против закона об "иноагентах", применив водометы и шашки со слезоточивым газом. "Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест", - написала Зурабишвили.

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Разгон акции протеста в Тбилиси 30 апреля
Разгон акции протеста в Тбилиси 30 апреляФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила жесткий разгон акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" возле грузинского парламента. "Вся ответственность полностью ложится на правительство. Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест", - написала она в соцсети X во вторник, 30 апреля, добавив хештег #notoRussianlaw - #НетРоссийскомуЗакону.

Вечером 30 апреля в Тбилиси полиция при содействии спецназа начала разгонять очередную многотысячную акцию протеста, используя водометы и перцовый газ. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", не успевшие закончить процедуру рассмотрения законопроекта, более часа не могли выйти из здания парламента. Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli, демонстранты хотели встретить "коридором позора" депутатов, поддерживающих скандальный законопроект, являющийся аналогом российского закона об "иностранных агентах".

Судя по кадрам в соцсетях, силовики применили водометы и бросали в толпу шашки со слезоточивым газом. Издание Paper Kartuli сообщает о задержанных.

Массовые протесты против "российского закона"

Оппозиционные силы Грузии в последние дни проводят акции протеста против принятия парламентом закона об "иноагентах": они требуют от парламента отозвать законопроект. Вечером 28 апреля на площади Республики в Тбилиси собралось около 20 тысяч человек - члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

На следующий день в грузинской столице прошла провластная акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта", а также проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

 

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