Депутат Хакер: "Грузинская мечта" не хочет вести страну в ЕС

Представитель по вопросам европейской политики фракции либералов (Свободной демократической партии Германии - одной из трех, правящих сейчас в ФРГ), член комитета по делам культуры германского бундестага Томас Хакер (Thomas Hacker) оказался в Тбилиси в разгар очередных протестов против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Многие называют его аналогом российского закона об "иноагентах". Документ подготовила правящая в стране партия "Грузинская мечта". DW поговорила с Томасом Хакером о его впечатлениях от демонстраций в Тбилиси и о том, как законопроект может повлиять на евроинтеграцию Грузии.

DW: Вы сейчас находитесь в Тбилиси. Какая там ситуация, как вы можете описать последние два дня, что происходило на улицах, какое у вас впечатление от происходящего сейчас?

Томас Хакер: Наша делегация из немецкого бундестага прибыла в воскресенье, 28 апреля, днем, поэтому мы застали и демонстрации. На улицы вышли молодые люди, хотя, конечно, там были и люди старшего поколения. В воскресенье царила очень непринужденная, дружелюбная, открытая атмосфера, и меня очень впечатлило огромное количество людей, которые были на улице здесь, но, конечно, и в других местах.

Представитель по вопросам европейской политики парламентской группы СвДП в бундестаге Томас Хакер Фото: Anila Shuka/DW

Вечером в протесте не было агрессии, не было никаких конфликтов, никакого противостояния (несколько сотен полицейских, применяя дубинки и перцовый газ, начали задерживать участников акции в ночь на 29 апреля. - Ред.). Вчера вечером (интервью записывалось во вторник, 30 апреля. - Ред.) картина была иной, я лично не принимал участия в демонстрации. Когда мы подошли к нашему отелю на центральной улице, мы увидели сотни автобусов, которые свезли людей со всей страны. Мы видели, как они собрались и пошли на демонстрацию (акцию сторонников властей в поддержку законопроекта об "иноагентах". - Ред.).

Некоторые уходили очень быстро. Было видно, что не все люди на самом деле вышли из автобусов. Действительно чувствовалась их неловкость от того, что они здесь, на демонстрации, и их для чего-то используют.

У меня сложилось впечатление, что партия "Грузинская мечта" предпринимает эти попытки (давления. - Ред.) не только с законом об "иностранном влиянии", но с действиями, направленными против сексуальных меньшинств. Все это является признаком того, что "Грузинская мечта" на данный момент не хочет вести страну в Евросоюз, но на улице этого не чувствуется. Люди хотят стать частью Евросоюза и видеть свое личное будущее, а также будущее своей страны, в демократии. Правительство же хотело бы стать более авторитарной системой.

- А что вы можете сказать об этом законопроекте? Как вы оцениваете его? Многие говорят, что это копия российского закона об "иноагентах", согласны ли вы? Как этот закон может помешать Грузии вступить в ЕС?

- Да, формулировка законопроекта почти идентична представленной правительством год назад, которая затем вызвала массовые демонстрации. По итогу этих протестов правительство сдалось и отозвало законопроект. Как нам казалось, на этом все и закончилось. Но, к сожалению, нет. Потому что теперь название поменялось, речь идет уже не об "иностранных агентах", а о "прозрачности иностранного влияния". То есть, о том, кто финансирует НКО, свободные СМИ, кто их поддерживает, кто с кем работает. Но содержание закона, конечно, осталось прежним.

В принципе, прозрачность и контроль за потоком средств является правильным. Реестр лоббистов - это та тема, которая знакома нам, в Европейском парламенте или бундестаге, но здесь дело выходит далеко за эти рамки. Речь идет не о государствах, которые оказывают влияние и ведут пропаганду. Речь о том, чтобы сделать сотрудничество с гражданским обществом в других странах невозможным. И все это в преддверии выборов, которые пройдут в Грузии в конце сентября. Они хотят надавить на гражданское общество сейчас, чтобы затем было проще манипулировать выборами.

Мы знаем, что через наши политические фонды мы помогаем молодым демократиям в других странах строить гражданское общество, сотрудничаем во многих областях. Просто принять законы недостаточно, их ведь необходимо наполнить жизнью. Чтобы сделать это возможным, не нужны правительственные организации, необходимо международное сотрудничество, а "Грузинская мечта" сделает это невозможным. Это именно путь, который не ведет в Евросоюз, а скорее сильно ставит под сомнение предоставленный в прошлом году статус кандидата.

- Может ли Грузия быть лишена статуса кандидата на вступление в ЕС, например, из-за этого закона?

- Такое не принято. И я говорил при присуждении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, что это сигнал народу Грузии, что у них есть право на эту законную надежду стать частью Европейского Союза. На мой взгляд, мы дали статус кандидата гражданам, а не правительству Грузии, которое хоть изначально и проводило проевропейские реформы, но затем сошло с этого пути и хочет маргинализовать свободные СМИ и гражданское общество посредством открытого притеснения. Мы знаем этот подход, Путин делает это уже много-много лет, и стремление "Грузинской мечты" запрыгнуть в этот поезд нас очень беспокоит.

- Означает ли это также, что путь Грузии к России ближе? Я имею в виду, что правительство Грузии приближается к России и отдаляется от ЕС, и есть опасность потерять Грузию и эти европейские ценности? Вы сами видите эти тенденции в стране?

- Я не вижу такой опасности, потому что люди в стране обладают сильными убеждениями. Это дарит большую надежду. Ситуация отличается от той, что наблюдается в Сербии, где годы пропаганды изменили настроение по отношению к Евросоюзу, и стремление в другую сторону там сильнее, чего не происходит в Грузии.

Таким образом, население едино, и ведет борьбу в одном направлении. Это также является гарантией того, что будущее Грузии находится в Европейском Союзе. Только этот путь может быть короче или длиннее. Если есть правительство, которое работает против него и сознательно стремится к близости с Россией, тогда переговоры и сотрудничество будут затруднены.

Лозунги "Нет России, да - Европе" на протестах в Тбилиси Фото: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

- Что на самом деле могли бы сделать Германия и Европа, чтобы поддержать население Грузии на его европейском пути?

- Нам сейчас предстоит тщательно проанализировать с нашими партнерами, какими будут следующие шаги, если закон не будет принят, что мы настоятельно рекомендуем. Мы общаемся с оппозицией и правительственной коалицией. Мы призываем правительство Грузии отказаться от этого закона. Обратное сделает путь в Европейский Союз невозможным или, по крайней мере, серьезно ограничит его.

Нам придется рассмотреть следующие шаги, если он будет принят, и это, безусловно, будет включать в себя рассмотрение вопроса о введении санкций. Если законы приносят пользу людям, которые ведут войну против европейских стран, тогда мы, как Европейский Союз, должны также противодействовать и использовать инструменты, которые есть у нас.

- Вы сказали, что в этой поездке вы, вероятно, также встретитесь с политиками страны. Насколько легко сейчас говорить об этом законе, например, в парламенте. Какова ваша оценка?

Довольно сложно. Мы попытались поговорить с президентом. К сожалению, оперативно организовать встречу не удалось. Каковы планы на будущее? Осенние выборы имеют решающее значение. Население настроено проевропейски, ему следует четко выразить свою позицию на выборах, потому что в условиях демократии имеют значение голоса в избирательной урне.