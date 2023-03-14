  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Грузинский демонстрант с флагом ЕС протестует против законопроекта об "иноагентах" в Тбилиси
Грузинский демонстрант с флагом ЕС протестует против законопроекта об "иноагентах" в ТбилисиФото: Zurab Javakhadze/REUTERS
ПолитикаЕвропа

ЕС разрабатывает собственный закон об "иноагентах"

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Закон обяжет неправительственные организации раскрывать информацию о любом финансировании, полученном из-за пределов ЕС. Новые правила будут похожи на те, которые уже действуют в США и Австралии.

https://p.dw.com/p/4OeS4

Европейский Союз разрабатывает собственный закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании, полученном ими из-за пределов ЕС, сообщило во вторник, 14 марта, издание Politico со ссылкой на источники.

Сейчас законопроект находится на очень ранней стадии согласования. Предполагается, что он будет похож на законы, которые уже действуют в США и Австралии. В США лоббисты, работающие на иностранные правительства, обязаны регистрироваться еще с 1938 года. По словам собеседников Politico, разрабатываемый в ЕС закон вряд ли коснется простых граждан, но все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых полученных средствам из-за рубежа, включая гранты за научную деятельность.

Как отмечает Politico, необходимость разработки европейского закона об "иноагентах" может быть обусловлена борьбой Евросоюза с иностранным влиянием от российских хакерских атак и попыток повлиять на результаты выборов до китайских грантов европейским университетам с целью повлиять на риторику в сфере прав человека.

"Защита демократии"

В качестве примера приводится также "Катаргейт" - коррупционный скандал, фигурантами которого стали депутаты Европейского парламента. По данным Politico, именно после "Катаргейта" началась работа над законопроектом под руководством зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Веры Юровой, а соответствующий фон создала еще в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), объявившая о пакете мер по "защите демократии".

Между тем критики называют нынешнюю разработку законодательства об "иноагентах" в ЕС весьма неуместной на фоне бурных протестов в Грузии против попыток провести через парламент схожий закон. Этот документ, воспринятый многими в Грузии как попытка ужесточить контроль по примеру России, был в итоге отозван на фоне резкой критики со стороны США, ЕС и массовых беспорядков в самой Грузии.

По данным Politico, в ряд неправительственных организаций в ЕС уже разослали анкеты, в которых просят респондентов подробно указать их источники финансирования за пределами ЕС. Такую анкету в числе прочих получила и международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Смотрите также:

Правительство Грузии отзывает законопроект.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Из-за поправок в закон об "иноагентах" со старейшей культурно-просветительской и правозащитной организацией России расторгли договор аренды. Сотрудники пообещали спасти архивы.
Политика31 января 2023 г.06:58 мин.
external

Путин хочет, чтобы боялись все, или Иноагентом могут признать каждого. DW Новости (15.07.2022)

Путин хочет, чтобы боялись все, или Иноагентом могут признать каждого. DW Новости (15.07.2022)

Власти в России максимально расширили возможности для давления на критиков Кремля. В частности, иностранным агентом теперь можно признать практически любого неугодного человека, вне зависимости от того, получал ли он деньги из-за рубежа или нет. Как это ужесточение оценивают эксперты?
15 июля 2022 г.33:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащие ВСУ в районе Бахмута

Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мужчина смотрит на экране телефона новости о мобилизации в РФ

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Конфликты21 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Пригожина прижали в Бахмуте. DW Новости Шоу

Политика22 ч. назад57:40 мин.
Russland Gefängniskrankenhaus in Saratow

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Конфликты17 ч. назад
Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

Культура20 ч. назад
Сотрудник немецкого ПХГ Jemgum проверяет работу оборудования

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Экономика и бизнес21 ч. назад
Поединок на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Политика23 ч. назад
На главную страницу