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В Тбилиси полиция начала разгонять протестующих

Алексей Волошинов
13 мая 2024 г.

Полиция пытается оттеснить протестующих от парламента Грузии. Демонстранты планировали оставаться там всю ночь.

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Акция протеста напротив здания грузинского парламента в Тбилиси, 2 мая
Акция протеста напротив здания грузинского парламента в Тбилиси, 2 маяФото: Vano Shlamov/AFP

Полиция в Тбилиси начала разгон митинга против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" рано утром в понедельник, 13 мая. На кадрах с места событий были запечатлены уже несколько задержаний. Участники акции в соцсетях сообщают, что полиция использует перцовый спрей. Периодически строй силовиков начинает двигаться вперед, оттесняя протестующих дальше от здания грузинского парламента.

Демонстранты хотели оставаться у парламента до утра

В ночь на понедельник, 13 мая, митингующие против закона об "иноагентах" в Грузии заявили, что планируют провести всю ночь у парламента страны. Ожидается, что 13 мая его юридический комитет проведет заседание, на котором закон об "иностранных агентах" планируют подготовить к голосованию в третьем чтении. Участники акции же сказали, что утром попытаются не позволить депутатам правящей партии "Грузинская мечта" войти в здание парламента.

МВД Грузии угрожает посадить тех, кто будет блокировать парламент

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в воскресенье, 13 мая, заявил, что всем, кто примет участие в групповом блокировании государственных объектов особой важности, будет грозить до 4 лет тюрьмы. Он также добавил, что, по данным его министерства, в ближайшие дни "митинг примет насильственный и незаконный характер".

Митинги против закона об "иноагентах" в Грузии проходят почти месяц

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона об "иностранных агентах" продолжаются с середины апреля этого года. Их поддержала, в том числе, президент Грузии Саломе Зурабишвили. 29 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Поступали сообщения, что людей на нее свозили на автобусах.

В пятницу, 10 мая, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили объявил, что депутаты планируют рассмотреть спорный законопроект в окончательном, третьем чтении уже "на следующей неделе". В субботу, 11 мая, в Тбилиси прошла очередная акция против закона об "иностранных агентах". По данным СМИ, в ней приняло участие до двухсот тысяч человек.

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