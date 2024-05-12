Протестующие планируют остаться на ночь у парламента Грузии

Митингующие против закона об "иноагентах" хотят провести у парламента Грузии всю ночь и дождаться комитетских слушаний.

Митингующие против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси планируют провести всю ночь у парламента Грузии. Об этом они объявили в ходе очередной протестной акции, которая проходит в ночь на понедельник, 13 мая.

Ожидается, что 13 мая юридический комитет грузинского парламента проведет заседание, на котором закон об "иностранных агентах" планируют подготовить к голосованию в третьем чтении. Протестующие заявили, что утром попытаются не позволить депутатам правящей партии "Грузинская мечта" войти в здание парламента. Как пишут СМИ, демонстранты взяли с собой палатки, спальные мешки и противогазы.

МВД Грузии угрожает посадить тех, кто будет блокировать парламент

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в воскресенье, 13 мая, заявил, что всем, кто примет участие в групповом блокировании государственных объектов особой важности, будет грозить до 4 лет тюрьмы. Он также добавил, что, по данным его министерства, в ближайшие дни "митинг примет насильственный и незаконный характер".

Митинги против закона об "иноагентах" в Грузии проходят почти месяц

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона об "иностранных агентах" продолжаются с середины апреля этого года. Их поддержала, в том числе, президент Грузии Саломе Зурабишвили. 29 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Поступали сообщения, что людей на нее свозили на автобусах.

В пятницу, 10 мая, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили объявил, что депутаты планируют рассмотреть спорный законопроект в окончательном, третьем чтении уже "на следующей неделе". В субботу, 11 мая, в Тбилиси прошла очередная акция против закона об "иностранных агентах". По данным СМИ, в ней приняло участие до двухсот тысяч человек.

Международная поддержка протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями. Он также выразил обеспокоенность в связи с "неоправданным и непропорциональным" использованием полицией силы в отношении протестующих.

В поддержку протестующих также выступили президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

В Госдепартаменте США заявили, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу". Американское посольство в Тбилиси сообщило, что грузинская сторона отказалась от приглашения посетить Соединенные Штаты в адрес делегации высокопоставленных чиновников правительства Грузии "для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США".