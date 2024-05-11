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В Тбилиси прошла акция против закона об "иноагентах"

Алексей Волошинов
11 мая 2024 г.

В очередном митинге против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" приняли участие до 200 тысяч человек.

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Некоторые СМИ оценили количество участников очередного митинга против закона об "иноагентах" в Тбилиси в 200 тысяч человек
Некоторые СМИ оценили количество участников очередного митинга против закона об "иноагентах" в Тбилиси в 200 тысяч человекФото: Giorgi ArjevanidzeAFP/Getty Images

В центре Тбилиси прошел очередной митинг против закона "О прозрачности иностранного влияния". По данным СМИ, в акции в субботу, 11 мая, приняло участие до двухсот тысяч человек.

Собравшиеся потребовали от правительства страны отозвать законопроект об "иностранных агентах". Один из авторов закона и депутат от правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в ответ на это заявил: "Там не будет даже до 20 тысяч человек. На нашем митинге было в 10 раз больше собравшихся".

Митинги против закона об "иноагентах" в Грузии проходят почти месяц

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона об "иностранных агентах" продолжаются с середины апреля этого года. Их поддержала, в том числе, президент Грузии Саломе Зурабишвили. 29 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Поступали сообщения, что людей на нее свозили на автобусах.

В пятницу, 10 мая, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили объявил, что депутаты планируют рассмотреть спорный законопроект в окончательном, третьем чтении уже "на следующей неделе".

Международная поддержка протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями. Он также выразил обеспокоенность в связи с "неоправданным и непропорциональным" использованием полицией силы в отношении протестующих.

В поддержку протестующих также выступили президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

В Госдепартаменте США заявили, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу". Американское посольство в Тбилиси сообщило, что грузинская сторона отказалась от приглашения посетить Соединенные Штаты в адрес делегации высокопоставленных чиновников правительства Грузии "для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США".

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