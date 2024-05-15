Лидеры ЕС призывают Грузию отменить закон об "иноагентах"

Лидеры Европейского Союза призвали Грузию отменить спорный закон об "иностранных агентах", одобренный в третьем чтении парламентом в Тбилиси. "Принятие этого закона оказывает негативное влияние на продвижении Грузии на пути в ЕС", - заявили в среду, 15 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархеи.

Решение о дальнейшем пути Грузии находится в руках этой страны, указали они в совместном заявлении. "Мы настоятельно призываем власти Грузии отменить закон, сохранить свою приверженность к вступлению в ЕС и продвигать необходимые реформы, описанные в девяти шагах (необходимых для реализации в Грузии в процессе евроинтеграции. - Ред.), - указали Боррель и Вархеи.

Председатель ЕС Бельгия поддерживает грузинский народ, стремящийся в ЕС

В свою очередь председательствующая в ЕС Бельгия выразила сожаление в связи с принятием грузинским парламентом закона об "иноагентах". Этот закон отдаляет Грузию от европейских ценностей, написала в мессенджере X министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб. "Мы настоятельно призываем власти Грузии пересмотреть данные меры и сохранить обязательства перед ЕС", - заявила она.

По словам Лябиб, Бельгия поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии, защиты прав человека и верховенства закона. "Грузины стремятся к европейскому будущему. Их голос должен быть услышан", - написала она далее.

Парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" в третьем чтении

Накануне парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении. Новая норма обязывает НПО и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Протесты против принятия этого закона, который его критики считают списанным с аналогичного российского, начались в апреле после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение парламента.

Как пишет издание Newsgeorgia со ссылкой на грузинского омбудсмена Левана Иоселиани, за месяц протестов были задержаны до 160 демонстрантов, при этом полицией были избиты десятки протестующих, но "до сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности". Вместе с тем Специальная следственная служба Грузии сообщила о начале расследования в связи с применением силы полицейскими в отношении лидера "Антиоккупационного движения" Давида Кацаравы, который был госпитализирован с многочисленными травмами после задержания в ходе протестов в Тбилиси.

С декабря 2023 года Грузия является кандидатом в члены ЕС. Этот статус был предоставлен Тбилиси только при условии необходимой реализации девяти шагов, рекомендованных Еврокомиссией. Они включают защиту прав человека и свободу гражданского общества и СМИ. В Брюсселе уже неоднократно критиковали законопроект об "иноагентах". Европарламент принял резолюцию о том, что новый закон закроет путь Грузии в ЕС, а Совет Европы заявил о несоответствии этой нормы европейским принципам демократии и правового государства.