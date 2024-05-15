Совет Европы раскритиковал закон об "иноагентах" в Грузии

Совет Европы (СЕ) раскритиковал принятие парламентом Грузии закона об "иностранных агентах", ограничивающего работу неправительственных организаций и СМИ по российскому образцу и усиливающего контроль над гражданским обществом. Парламент, в котором доминирует правящая партия "Грузинская мечта", игнорирует тем самым обеспокоенность междунардных партнеров относительно несовместимости законопроекта с европейскими стандартами в сфере демократии и прав человека, заявила в среду, 15 мая, в Страсбурге генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич .

По ее словам, отсутствие реальных дебатов в парламенте по вопросу данного законопроекта несовместимо с интегративным демократическим процессом. "Совет Европы готов поддерживать Грузию в вопросе полноценного соблюдения международных стандартов и тем самым укреплять ее демократическое развитие, а также продвижение на пути в ЕС", - указала Пейчинович-Бурич.

Одновременно генеральный секретарь СЕ выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о противозаконных задержаниях и непропорциональном применении силы в отношении демонстрантов, запугивании активистов, представителей СМИ и оппозиционных политиков. Власти Грузии должны принять незамедлительные меры против подобных действий, несовместимых с принципами демократического общества, подчеркнула она.

Парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" в третьем чтении

Накануне парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении. Новая норма обязывает НПО и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Протесты против принятия этого закона, который его критики считают списанным с аналогичного российского, начались в апреле после того, как правящая "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение парламента.

Как пишет издание Newsgeorgia со ссылкой на грузинского омбудсмена Левана Иоселиани, за месяц протестов были задержаны до 160 демонстрантов, при этом полицией были избиты десятки протестующих, но "до сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности". Вместе с тем Специальная следственная служба Грузии сообщила о начале расследования в связи с применением силы полицейскими в отношении лидера "Антиоккупационного движения" Давида Кацаравы, который был госпитализирован с многочисленными травмами после задержания в ходе протестов в Тбилиси.

С декабря 2023 года Грузия является кандидатом в члены ЕС. Ранее в Брюсселе неоднократно критиковали законопроект об "иноагентах". Среди прочих призывали Грузию сменить курс также США. Европарламент принял резолюцию о том, что новый закон закроет путь Грузии в ЕС.