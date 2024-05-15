Вашингтон призывает правительство Грузии сменить курс

США могут пересмотреть отношения с Грузией в связи с принятием закона об "иностранных агентах", заявили в Белом доме. На протестах в Тбилиси выступили европейские парламентарии.

В Белом доме призвали руководство Грузии отказаться от политического курса на ограничение гражданского общества, взятого вместе с принятием спорного закона "Об ограничении иностранного влияния". Об этом во вторник, 14 мая, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

По его словам, опросы населения показывают, что 80 процентов граждан Грузии хотели бы вступления их страны в Европейский Союз, при этом грузинское правительство также выражало желание вступить в ЕС и наладить отношения с Североатлантическим альянсом. "Такие вещи, как данный закон, не соответствуют этим целям", - подчеркнул Патель.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предостерегла, что Вашингтон может "фундаментально пересмотреть" свои отношения с Грузией в случае принятия спорного закона "в кремлевском стиле".

"Черный день для грузинской демократии"

"Черным днем для грузинской демократии" названо принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" в заявлении, с которым в тот же день выступили 11 сенаторов США, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, в том числе члены комитета Сената по международным отношениям Джинн Шейхин и Джим Риш. По их словам, закон, принятый "в нарушение воли сотен тысяч грузин", будет использоваться для ограничения свободы слова и станет препятствовать развитию демократии в Грузии.

В результате Конгресс США может рассмотреть возможность изменения американской политики в отношении Грузии, что может включать в себя "санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократии", а также пересмотр "прямой помощи США", говорится в заявлении сенаторов .

Парламентарии из ЕС не смогли встретиться с представителями правительства Грузии

Ранее в тот же день на протестную акцию против принятия закона об "иноагентах" прибыли находящиеся с визитом в Тбилиси главы парламентских комитетов по иностранным делам нескольких стран ЕС. К демонстрантам обратился депутат германского бундестага Михаэль Рот (Michael Roth), заявивший, что европейские парламентарии не смогли встретиться с представителями правительства Грузии. "В этот вечер мы все - грузины!" - также написал немецкий политик в соцсети Х.

Коллега Рота из чешского парламента Павел Фишер тоже выступил с речью перед протестующими, сказав, что, "если нас не пускают в парламент, мы приходим сюда". "Сегодня мы хотели посетить парламент, но нас встретили закрытые двери. Ваши представители не приняли нас и не выслушали. Но мы слышим ваш голос", - цитирует Фишера издание "Грузия Online".

Протесты против принятия закона об "иноагентах"

Утром того же дня парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении. Протесты против принятия этого закона, который его критики считают списанным с аналогичного российского, начались в апреле после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение парламента.

Как пишет онлайн-издание Newsgeorgia со ссылкой на грузинского омбудсмена Левана Иоселиани , за месяц протестов были задержаны до 160 демонстрантов, при этом полицией были избиты десятки протестующих, но "до сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности".

Вместе с тем Специальная следственная служба Грузии сообщила о начале расследования в связи с применением силы полицейскими в отношении лидера "Антиоккупационного движения" Давида Кацаравы, который был госпитализирован с многочисленными травмами после задержания в ходе протестов в Тбилиси. Как сообщают грузинские СМИ, у активиста зафиксирован перелом носа и костей лица, ему сделали хирургическую операцию.