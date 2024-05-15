Зурабишвили: Закон об "иноагентах" стал для народа символом

DW обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили судьбу закона об "иноагентах" и его последствия для курса страны на членство в Евросоюзе.

Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Норма обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Протесты против принятия законопроекта, который его критики считают списанным с аналогичного российского, начались в апреле после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение парламента. DW спросила президента Грузии Саломе Зурабишвили, почему она наложит на законопроект вето, и как именно он угрожает демократии страны.

DW: Спорный законопроект прошел парламент и теперь отправится вам на подпись. Что вы сделаете?

Саломе Зурабишвили: Наложу вето.

- И какой в этом будет смысл, учитывая, что парламент может обойти ваше вето?

- Это законопроект стал для народа Грузии, который протестует уже месяц, символом целого ряда законов, мер и риторики, уводящей Грузию в сторону от европейского пути, который выглядел для нас совершенно защищенным - мы получили статус кандидата. И этот символ, на который я планирую наложить вето, стал объектом критики со стороны наших партнеров, НКО. Они говорят, что этот законопроект абсолютно идентичен тому, что Россия использует для раскола гражданского общества. Поэтому мы не хотим этого закона. Он не соответствует европейским ценностям и не приближает страну к Евросоюзу. К этому не прислушались, законопроект приняли за закрытыми дверями. Парламентский комитет обсуждал его минуту и семь секунд.

- Вы наложите вето, законопроект вернется в парламент, тот его все равно продавит. Премьер-министр говорит, что этот закон приведет к прозрачности иностранного влияния. Помимо того, что это похоже на российский закон, почему требовать отчетов от СМИ и НКО со значительным иностранным финансированием - это угроза демократии Грузии?

- Потому что отчеты есть, все прозрачно, все это знают. И партнеры тоже очень прозрачны в вопросах того, как они финансируют некоторые организации. Что делает этот закон, и это очевидно из риторики премьер-министра, что под иностранным влиянием они понимают наших партнеров в ЕС и США, которые поддерживают долгий путь демократизации Грузии, и что (по их мнению. - Ред.) нет иностранного влияния со стороны России, поскольку они дублируют российский закон вопреки советам европейских партнеров. Если вы игнорируете эти предупреждения, это означает, что вы выбираете не тот путь, который выбрала вся страна.

- Я все еще не слышу в этом объяснении ответа, почему требование отчета от таких организаций угрожает демократии. Оставим за скобками позицию ЕС и США.

- Я не хочу углубляться в обсуждение закона. Я говорю вам, что этот закон не только сам по себе, но и в совокупности с другими законами и риторикой представляет собой отклонение от курса, которым шла страна. И закон не только требует сообщать о финансировании, но и заявлять о себе как о представителях иностранных сил. А это дискредитация в глазах общественного мнения. И гражданское общество объявило, что оно не примет тот факт, что его будут называть иностранным агентом. Они не лоббисты, они граждане этой страны. Гражданское общество этой страны очень яркое, очень активное, влиятельное и чувствительное к этому переходу страны к демократии.

- Какая, по вашему мнению, мотивация у правительства?

- Не знаю, спросите их. В прошлом году они представили законопроект, он был встречен масштабными протестами, они отозвали его и пообещали народу, что этот законопроект не будет представлен снова. Почему он вернулся в момент, когда в нем нет никакой необходимости? Неожиданно он снова в центре общественного внимания.

- Правительство говорит, что закон проевропейский, ЕС говорит, что заморозит кандидатский статус Грузии. Как вы считаете, такая угроза повлияет на правительство?

- Я не знаю. Не могу сказать, какая будет его реакция. Важным я считаю, чтобы страна продолжила свой путь в Европу. У нас выборы через 5 месяцев. И в эти выборы народ должен будет высказаться, подтвердить, что мы хотим Европу. Это лучший путь отвергнуть законы, которые не соответствуют европейскому пути, и вернуть нас на курс переговоров и принятия в ЕС.