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Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"

Александра Иванова
18 мая 2024 г.

"Этот закон по своей сути и духу является российским", - заявила Саломе Зурабишвили на брифинге. Лоббирующая закон партия "Грузинская мечта" может обойти вето благодаря большинству в парламенте.

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Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии, 13 мая 2024 года
Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии, май 2024 года Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP/Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 18 мая, наложила вето на принятый ранее парламентом страны в третьем чтении закон  "О прозрачности иностранного влияния", являющийся, как утверждают наблюдатели, аналогом российского закона об "иноагентах".

"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен", - цитирует выступление Зурабишвили на брифинге грузинский "Первый канал".

Обещание Зурабишвили наложить вето на закон об "иноагентах"

Ранее Саломе Зурабишвили пообещала в интервью DW, что наложит вето на закон об "иноагентах", который вызвал в ее стране продолжительные массовые протесты. Глава грузинского государства отметила, что парламентские выборы в Грузии, намеченные на октябрь, дадут шанс "отменить" этот закон.

Несмотря на резкую критику общества и правозащитников, парламент Грузии 14 мая проголосовал за закон об "иноагентах". Для вступления его в силу, однако, необходима подпись под ним президента Зурабишвили.

Вместе с тем в интервью CNN 14 мая грузинский лидер признала, что не испытывает иллюзий насчет возможности воспрепятствовать принятию закона. " Да, я думаю, иллюзий не было ни в какое время, потому что они (партии "Грузинская мечта". - Ред.)  снова ввели этот закон, и у них есть большинство в парламенте.  (…) Я наложу вето, потому что это -  символическое вето, такое же символическое, как и этот "российский" закон", - сказал она американскому телеканалу.

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