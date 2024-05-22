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Закон об "иноагентах": в ЕС грозят отменой безвиза с Грузией

Кирилл Шестаков
22 мая 2024 г.

Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония настаивают на введении санкций против Грузии из-за попыток принять закон об "иноагентах", несмотря на предупреждения Брюсселя и массовые протесты, пишет FT.

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Участница протестов в Тбилиси против принятия закона "Об иностранном влиянии" держит флаги Евросоюза и Грузии на фоне грузинских силовиков
Протесты в Тбилиси против принятия закона об "иноагентах"Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Нидерланды, Эстония, Чехия и Швеция настаивают на введении санкций в отношении Грузии в ответ на продолжающиеся попытки грузинского правительства принять спорный закон "Об иностранном влиянии". Об этом в среду, 22 мая, пишет газета Financial Times (FT). Среди возможных ограничений - приостановка безвизового режима между Грузией и ЕС, адресные санкции и заморозка выделения средств из европейских фондов, указывает издание. Обсуждение возможных санкций против Грузии состоится на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза на следующей неделе, говорится в публикации.

FT отмечает, что Грузия, страна-кандидат в члены ЕС, проигнорировала предупреждения Брюсселя и многомесячные уличные протесты, продолжая процедуру принятия закона, который, как считается, принимается под влиянием Москвы. В ЕС рассматривают "различные меры давления на грузинское правительство", передает издание слова европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Принятие закона закроет Грузии путь в ЕС

25 апреля Европарламент принял резолюцию, согласно которой Брюссель прекратит переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, если закон об "иноагентах" будет принят. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) 21 мая "настоятельно рекомендовала" Тбилиси отказаться от принятия спорного закона. Комиссия СЕ подчеркнула, что "закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, замалчивания и в итоге ликвидации ассоциаций и СМИ, которые получают даже незначительную часть своих средств из-за границы".

Законопроект принят в трех чтениях, но ветирован президентом

Парламент Грузии 14 мая принял закон об "иноагентах" в третьем, окончательном чтении, однако 18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето. Свое решение она обосновала тем, что закон "по своему духу" является российским и поэтому препятствует европейскому пути Грузии. Однако в парламенте Грузии намерены преодолеть президентское вето.

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