ЕС пригрозил Грузии последствиями за закон об "иноагентах"

Закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом в Тбилиси, окажет негативное влияние на вступление Грузии в Европейский Союз, предупредил Жозеп Боррель.

Евросоюз выразил сожаление в связи с окончательным утверждением парламентом Грузии спорного закона "об иноагентах", предупредив о негативных последствиях этого шага для европейской интеграции. "Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния" и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, которые привели к четкой рекомендации отменить этот закон", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 28 мая.

В совместном заявлении с Еврокомиссией Боррель напомнил, что закон, принятый парламентом Грузии, противоречит основным принципам и ценностям ЕС, как неоднократно подчеркивал Брюссель. Его утверждение "окажет негативное влияние на путь Грузии к ЕС", отмечается в документе.

"ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события. Мы по-прежнему поддерживаем грузинский народ и признаем выбор подавляющего большинства в пользу европейского будущего для своей страны", - указал Жозеп Боррель.

Грузинский закон об "иноагентах"

Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая на фоне многодневных массовых протестов в стране. Этот документ со дня его внесения в парламент правящей партией "Грузинская мечта" в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон 18 мая.

Спустя 10 дней парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента и окончательно утвердил закон. Из 150 депутатов в поддержку этого решения проголосовали 84, все - из правящей партии "Грузинская мечта". Только четыре парламентария высказались "против". Снятие президентского вето было ожидаемым событием, поскольку "Грузинская мечта" и сотрудничающие с ней партии имеют в парламенте большинство.

Теперь закон об "иноагентах", согласно конституции Грузии, должен быть в течение трех дней передан Зурабишвили, та в свою очередь в течение пяти дней может подписать и опубликовать его. Если Зурабишвили откажется сделать это, закон будет подписан и опубликован председателем парламента Шалвой Папуашвили и вступит в силу в начале июня.

В Евросоюзе, США и Совете Европы призывали власти Грузии отозвать этот закон, предупреждая, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. США объявили о введении визовых ограничений против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией.