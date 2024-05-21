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СЕ рекомендовал Грузии отказаться от закона об "иноагентах"

Даниил Сотников
22 мая 2024 г.

Венецианская комиссия Совета Европы изучила грузинский закон об "иноагентах" и указала на его "фундаментальные недостатки".

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Здание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в СтрасбургеФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия Совета Европы) "настоятельно рекомендовала" властям Грузии отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом говорится в заключении комиссии, опубликованном во вторник, 21 мая.

"Фундаментальные недостатки" закона в его нынешнем виде "повлекут за собой значительные негативные последствия" для свободы объединений и выражения мнений, права на неприкосновенность частной жизни, права на участие в государственных делах, а также приведут к дискриминации, указано в заключении комиссии.

"Закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, замалчивания и в итоге ликвидации ассоциаций и СМИ, которые получают даже незначительную часть своих средств из-за границы", - подчеркивает комиссия СЕ. По мнению экспертов, пострадают объединения и СМИ, критикующие правительство Грузии, что отрицательно скажется на плюрализме и демократии в стране.

В документе отмечается, что действующее законодательство Грузии уже содержит положения, обязывающие организации регистрироваться и отчитываться, в том числе об источниках финансирования. Законодатели Грузии при этом не смогли "убедительно объяснить, почему существующие обязательства недостаточны для обеспечения прозрачности", заявила Венецианская комиссия.

Парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах"

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении. Новая норма обязывает НПО и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Протесты против принятия этого закона, который его критики считают списанным с аналогичного российского, начались в апреле после того, как правящая "Грузинская мечта" повторно внесла его на рассмотрение парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, однако партия "Грузинская мечта" может обойти его, имея большинство в парламенте.

В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. В Брюсселе неоднократно критиковали законопроект об "иноагентах". Среди прочих призывали Грузию сменить курс также США. Европарламент принял резолюцию о том, что новый закон закроет путь Грузии в ЕС. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предостерегла, что Вашингтон может "фундаментально пересмотреть" свои отношения с Грузией в случае принятия спорного закона "в кремлевском стиле".

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