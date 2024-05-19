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Германия и Франция "обеспокоены" ситуацией в Грузии

Алексей Волошинов
19 мая 2024 г.

ФРГ и Франция выразили "обеспокоенность" ситуацией в Грузии и заявили, что страна отклонилась от европейского пути.

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Митинг против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси 11 мая (фото из архива)
Митинг против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси 11 мая (фото из архива)Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

ФРГ и Франция заявили о "глубокой обеспокоенности" в связи со сложившейся в Грузии ситуацией. Соответствующее совместное заявление было опубликовано на официальном сайте правительства Германии в воскресенье, 19 мая.

В сообщении также говорится, что ФРГ и Франция были "твердыми сторонниками европейского пути Грузии" и "активно поддержали" решение Еврокомиссии о предоставлении ей статуса кандидата в ЕС в декабре 2023 года. "С глубоким сожалением мы принимаем к сведению решение грузинского правительства и правящей партии отклониться от этого пути, действуя против наших общих европейских ценностей и чаяний грузинского народа", - отмечается в заявлении.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и одиннадцать ее европейских коллег обратились к верховному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с призывом дать оценку тому, как принятие спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" повлияет на перспективы вступления Грузии в Евросоюз. По мнению авторов письма, "предлагаемый закон - это еще один признак вызывающего тревогу регресса с точки зрения демократии и прав человека в Грузии".

Закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии и протесты против него

В начале апреля правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния", аналогичный российской версии закона об "иностранных агентах".

Больше месяца в Тбилиси продолжаются массовые демонстрации против принятия этого законопроекта. Протестующих поддержала, в том числе, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах", но президент наложила на него вето

Во вторник, 14 мая, парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял спорный закон "О прозрачности иностранного влияния". Спустя несколько дней президент страны Саломе Зурабишвили объявила, что наложила вето на законопроект. "Он (закон об "иноагентах" - Ред.) противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути", - заявила она.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в соцсети Х в воскресенье, 19 мая, заявил, что вето, наложенное на закон об "иноагентах" президентом Грузии "дает повод для дальнейших размышлений", так как "в своем нынешнем виде закон не соответствует европейским ценностям и стремлению Грузии в ЕС". Он также призвал грузинских политиков, несогласных с принятием закона, использовать президентское вето для дальнейшего следования Грузии "по европейскому пути, который поддерживает население".

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