Евросовет оценил вето на закон об "иноагентах" в Грузии

Глава Европейского совета Шарль Мишель положительно отреагировал на ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", вызвавшего массовые протесты в стране. "Вето, наложенное президентом, дает повод для дальнейших размышлений. В своем нынешнем виде закон не соответствует европейским ценностям и стремлению Грузии в ЕС", - написал Мишель в субботу, 18 мая, в своем аккаунте в соцсети Х.

Кроме того, председатель Евросовета призвал грузинских политиков, несогласных с принятием закона об "иноагентах", использовать вето президента как возможность для дальнейшего следования Грузии по "европейскому пути, который поддерживает население".

Вето Зурабишвили не повлияет на принятие закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый ранее парламентом страны в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" в субботу, 18 мая. Однако правящей партии "Грузинская мечта" не составит труда преодолеть президентское вето. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня числится 83 парламентария. Воспользоваться правом вето повторно Зурабишвили не сможет. В случае отказа президента подписать закон для его вступления в силу, это сделает председатель парламента.

В интервью телеканалу CNN президент Грузии признала, что ее решение носит, скорее, символический характер. "Это - символическое вето, такое же символическое, как и этот "российский" закон", - заявила она. В свою очередь в беседе с DW Зурабишвили выразила надежду, что парламентские выборы в Грузии, намеченные на октябрь, дадут шанс "отменить" скандальный законопроект.